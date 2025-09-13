El Mundo

Plan de Netanyahu para Gaza: eliminar a líderes de Hamás para terminar la guerra

Primer ministro israelí asegura que eliminar a los líderes de Hamás en Catar pondría fin a la guerra en Gaza, posición que contrasta con la de las familias de los rehenes

Por AFP
Netanyahu declaró que su gobierno no tenía planes de ocupar Gaza, a la vez que se comprometió a crear corredores seguros para la ayuda humanitaria.
El inédito ataque del martes tenía como objetivo a los responsables de Hamás reunidos en un complejo residencial en pleno centro de Doha. Foto: (ABIR SULTAN/AFP)







NetanyahuGazaHamásDonald TrumpIsraelDepartamento de Estado
