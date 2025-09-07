El Mundo

Israel amplía operaciones militares en Ciudad de Gaza

El gobierno israelí busca controlar la zona y reubicar civiles al sur del enclave

Por AFP
An Israeli fighter jet returning to base flies above an area near Tel Aviv on September 26, 2024. Israel's defence ministry said on September 26 that it had secured an $8.7 billion aid package from the United States to support the country's ongoing military efforts, including upgrading air defence systems. (Photo by GIL COHEN-MAGEN / AFP)
El ejército israelí amplió sus operaciones en Ciudad de Gaza, con el objetivo de eliminar a Hamás y reubicar a la población civil al sur del enclave. (Photo by GIL COHEN-MAGEN / AFP) (GIL COHEN-MAGEN/AFP)







IsraelGazaBenjamin NetanyahuHamás
