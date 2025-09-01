El Mundo

The Washington Post revela presunto plan de Estados Unidos para desplazar a todos los habitantes de Gaza y convertirla en un centro turístico

El plan incluye seis ciudades inteligentes, compensaciones económicas y control temporal de Estados Unidos durante 10 años

Por Jailine González Gómez
Trump promueve convertir Gaza en un destino turístico y tecnológico tras desplazar a sus habitantes con apoyo económico, según documentos publicados por The Washington Post.
Trump promueve convertir Gaza en un destino turístico y tecnológico tras desplazar a sus habitantes con apoyo económico, según documentos publicados por The Washington Post. (AFP/The Washington Post)







Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

