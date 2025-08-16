El Mundo

Estados Unidos suspende visas médicas para palestinos de Gaza tras denuncias de Laura Loomer, aliada de Trump

Laura Loomer es periodista e influencer aliada del presidente Donald Trump, conocida por sus teorías racistas y conspirativas

Por AFP
El presidente Donald Trump y Laura Loomer, una figura de la extrema derecha norteamericana.
El presidente Donald Trump y Laura Loomer, una figura de la extrema derecha norteamericana. (@RpsAgainstTrump/X)







