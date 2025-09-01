El Mundo

Hamás rechaza presunto plan para desplazar a palestinos: “Gaza no está en venta”

Un informe de The Washington Post reveló que Estados Unidos analiza reubicar a la población de Gaza y administrar el territorio por 10 años para transformarlo en un polo turístico y tecnológico. Hamás respondió con firme rechazo.

Por AFP
Vehículos junto a edificios destruidos a lo largo de la carretera costera que atraviesa el campamento de Nuseirat para refugiados palestinos, en el centro de la Franja de Gaza, este 30 de agosto. Fotografía:
Hamás rechaza los planes de EE. UU. que contemplan reubicar a la población de Gaza y transformar el territorio en un centro turístico y tecnológico. (EYAD BABA/AFP)







