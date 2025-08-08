Hamás advierte a Israel que plan de tomar Gaza significará el ‘sacrificio’ de los rehenes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que al menos 99 personas han muerto a causa de la desnutrición en Gaza hasta ahora este año.

Gaza, Territorios Palestinos. El movimiento islamista palestino Hamás advirtió este viernes que el plan de Israel de tomar el control de Ciudad de Gaza es un “nuevo crimen de guerra” y significará el “sacrificio” de los rehenes.

“La aprobación por parte del gabinete sionista de los planes para ocupar Ciudad de Gaza y evacuar a sus habitantes constituye un nuevo crimen de guerra que el ejército de ocupación desea cometer contra la ciudad y sus cerca de un millón de habitantes”, reaccionó el movimiento islamista palestino.

“Esta aventura criminal costará caro y no será un viaje fácil” para el ejército israelí, añade el comunicado difundido en Telegram.

La decisión de ocupar Ciudad de Gaza, anunciada el viernes de madrugada tras una reunión del gabinete de seguridad del primer ministro israelí, “confirma que el criminal [primer ministro israelí Benjamin] Netanyahu y su gobierno nazi no se preocupan por el destino de sus cautivos”, dijo el grupo en un comunicado.

“Entienden que expandir la agresión significa sacrificarlos, revelando su imprudencia hacia la vida de los prisioneros con objetivos políticos que ya han fracasado”, señala el movimiento islamista.

Hamás difundió un video de un rehén israelí debilitado cavando en un túnel. Israel exige su liberación y crece la presión por un acuerdo. (AFP/Video de redes sociales)

Hamás mantiene en su poder a 49 rehenes, de los cuales 27 estarían muertos, desde su ataque sangriento el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí.

Hamás y su grupo aliado Yihad Islámica difundieron tres videos de propaganda la semana pasada que conmocionaron a Israel y provocaron una condena internacional unánime.

En dos de los videos, aparecen dos rehenes muy delgados y debilitados, uno de ellos cavando su propia tumba en la oscuridad de un túnel.

En su comunicado Hamás afirma “que no escatimará esfuerzos para tomar todas las medidas necesarias para preparar el terreno para un acuerdo, incluyendo avanzar hacia un acuerdo global para liberar a todos los prisioneros de la ocupación de una sola vez, lograr un cese de la guerra y la retirada de las fuerzas de ocupación”.

Reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el sábado una reunión de urgencia para abordar el plan de Israel de tomar el control de la Ciudad de Gaza.

La reunión fue solicitada por varios miembros del Consejo de Seguridad, según declaró a AFP un integrante de ese cuerpo, ante la creciente preocupación suscitada por el nuevo plan aprobado por el gabinete de seguridad del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para “tomar el control de Ciudad de Gaza”, la mayor aglomeración del enclave palestino.