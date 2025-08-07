Israel planea ‘tomar control’ de Gaza, pero no quedarse: ¿qué significa? Así lo explica Benjamin Netanyahu

Benjamin Netanyahu: “Queremos entregárselo a fuerzas árabes que lo gobernarán adecuadamente sin amenazarnos".

Washington, Estados Unidos. Israel “tiene la intención” de tomar el control de la Franja de Gaza pero no de mantenerlo ni de gobernarla, declaró este jueves el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu antes de una reunión del gabinete de seguridad.

“Tenemos la intención”, respondió Netanyahu cuando Fox News le preguntó en una entrevista si Israel tomará el control de “toda Gaza”.

Según Fox News, la entrevista tuvo lugar justo antes de que Netanyahu asistiera a una reunión del gabinete de seguridad sobre los planes de guerra en Gaza.

Se espera que Netanyahu solicite en la reunión la aprobación para ampliar las operaciones militares, incluyendo zonas densamente pobladas donde se cree que hay rehenes, según medios israelíes.

Al ser preguntado por Fox News si Israel controlaría toda la Franja de Gaza, de 42 kilómetros de extensión, “como hace 20 años”, Netanyahu respondió: “Bueno, no queremos conservarla. Queremos tener un perímetro de seguridad. No queremos gobernarla”.

“Queremos entregárselo a fuerzas árabes que lo gobernarán adecuadamente sin amenazarnos y ofreciendo a los gazatíes una buena vida. Eso no es posible con Hamás”, añadió sobre el movimiento islamista palestino que gobierna el territorio.