Miles de personas manifiestan por Gaza al margen de Festival de Cine de Venecia

Organizada por grupos políticos de esa región italiana, la manifestación denuncia las acciones de Israel en Gaza

Por AFP
La gente marcha tras una pancarta con la leyenda "Alto al Genocidio" como parte de una manifestación en apoyo a Gaza y al pueblo palestino en el Lido de Venecia este 30 de agosto. Fotografía:
La gente marcha tras una pancarta con la leyenda "Alto al Genocidio" como parte de una manifestación en apoyo a Gaza y al pueblo palestino en el Lido de Venecia este 30 de agosto. Fotografía: (STEFANO RELLANDINI/AFP)







