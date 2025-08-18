El Mundo

Hamás acepta nueva propuesta de alto al fuego en Gaza

Israel no hizo ningún comentario sobre la propuesta de tregua

EscucharEscuchar
Por AFP
A demonstrator holds up a placard as others block a road during an anti-government protest demanding a deal to release Israelis detained in the Gaza Strip by Hamas militants since October 7, 2023, in Tel Aviv on August 17, 2025. Demonstrators took to the streets across Israel on August 17, 2025, more than a week after Israel's security cabinet approved plans to capture Gaza City and nearby camps, following 22 months of war that have created dire humanitarian conditions. (Photo by GIL COHEN-MAGEN / AFP)
Un manifestante sostiene un cartel mientras otros bloquean una carretera durante una protesta antigubernamental que exige un acuerdo para liberar a los israelíes detenidos en la Franja de Gaza por militantes de Hamás desde el 7 de octubre de 2023, en Tel Aviv. (GIL COHEN-MAGEN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HamásIsraelGaza
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.