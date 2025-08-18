Hamás acepta nueva propuesta de alto al fuego en Gaza

Un manifestante sostiene un cartel mientras otros bloquean una carretera durante una protesta antigubernamental que exige un acuerdo para liberar a los israelíes detenidos en la Franja de Gaza por militantes de Hamás desde el 7 de octubre de 2023, en Tel Aviv.

Gaza, Territorios Palestinos. Hamás aceptó el lunes una nueva propuesta de los mediadores para una tregua con Israel en Gaza, que incluye la liberación de los rehenes aún cautivos en el territorio palestino.

Los esfuerzos estos últimos meses de los mediadores-Egipto, Catar y Estados Unidos- fracasaron en llegar a un alto el fuego durante esta guerra que asola la Franja de Gaza, donde según la Defensa Civil gazatí, 20 palestinos murieron este lunes en bombardeos israelíes.

En El Cairo, el director de los servicios de inteligencia egipcios, Diaa Rashwan declaró al medio estatal Al-Qahera News que Egipto y Catar sometieron su proposición a Israel. “El balón está en el campo israelí”, afirmó.

“Hamás dio su respuesta, aceptando la nueva proposición de los mediadores. Rogamos a Dios apagar el fuego de esta guerra contra nuestro pueblo”, declaró en las redes sociales un responsable de Hamás, Basem Naim.

Israel no hizo ningún comentario sobre la propuesta de tregua, pero el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió la semana pasada que solo aceptaría un acuerdo “en el que todos los rehenes fueran liberados de una vez y según nuestras condiciones para poner fin a la guerra”.

La nueva propuesta entregada al grupo prevé una tregua inicial de 60 días y la liberación de rehenes en dos tandas como antesala a un acuerdo definitivo para terminar con la guerra.

Esta nueva oferta tiene lugar más de una semana después de que el gabinete de seguridad de Israel aprobara planes para tomar el control de Ciudad de Gaza y de los campos de refugiados vecinos con el objetivo declarado de derrotar a Hamás y liberar a los rehenes secuestrados en el ataque del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra.

Los planes israelíes han levantado una gran oposición tanto dentro del país como a nivel internacional.

De los 251 rehenes capturados durante el ataque de Hamás en 2023, todavía 49 están retenidos en Gaza, incluidos 27 que, según el ejército, están muertos. (MANDEL NGAN/AFP)

“Presión extrema”

Netanyahu declaró el lunes haber “hablado con el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor de nuestros planes sobre Ciudad de Gaza y el cumplimiento de nuestras misiones”.

“Hamás está bajo una presión extrema”, comentó en un comunicado, sin ninguna referencia a la propuesta de tregua.

La propuesta aceptada por Hamás retoma las grandes líneas de un anterior plan del enviado estadounidense Steve Witkoff.

Una fuente de la Yihad Islámica, otro grupo islámico armado que ha combatido junto a Hamás en Gaza, precisó que el plan contiene un “acuerdo de cese al fuego de 60 días, durante el cual 10 rehenes israelíes serán liberados con vida junto con un determinado número de cadáveres”.

De los 251 rehenes tomados por Hamás durante el ataque que provocó la guerra en octubre de 2023, 49 siguen aún en Gaza, incluyendo 27 que habrían fallecido, según las fuerzas armadas israelíes.

Según la fuente de la Yihad Islámica, “el resto de los cautivos serán liberados en una segunda fase, seguido de inmediato por negociaciones para un acuerdo más amplio” para terminar de manera permanente con la “guerra y agresión”, con garantías internacionales.

La fuente agregó que “todas las facciones apoyan lo que presentaron” los mediadores egipcios y cataríes.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump llamó este lunes a la destrucción de Hamás como solución a la crisis de los rehenes.

En su cuenta en la red social Truth Social, Trump escribió: “¡Solo veremos el retorno de los rehenes restantes cuando Hamás sea confrontado y destruido!”. Agregó: “Cuanto antes ocurra, mayores serán las posibilidades de éxito”.

Entretanto, en una escena que se ha vuelto común en Gaza, imágenes de AFP en Jan Yunis, al sur de la Franja, mostraba multitudes de dolientes arrodillados sobre los cadáveres cubiertos de sus seres queridos, muertos mientras buscaban ayuda humanitaria el domingo.

En la frontera con Egipto, el canciller egipcio Badr Abdelatty visitó el lunes el paso de Rafah, en el límite con Gaza, y dijo que el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, estaba de visita en su país con el fin de “ejercer una presión máxima sobre las partes” para alcanzar un acuerdo.

Abdelatty subrayó la necesidad urgente de llegar a un acuerdo debido a las terribles condiciones humanitarias que están sufriendo los más de dos millones de habitantes de Gaza, que según la ONU y organizaciones de ayuda sufren hambruna.

Campaña “deliberada” de hambruna

El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional, por su parte, acusó este lunes a Israel de llevar a cabo “una campaña deliberada de hambruna” en Gaza y de destruir “sistemáticamente la salud, el bienestar y el tejido social” en el territorio palestino.

Israel no deja de rechazar afirmaciones similares anteriores, pero continúa restringiendo significativamente el flujo de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

El ataque de Hamás que provocó la guerra en octubre de 2023 dejó 1.219 personas muertas, en su mayoría civiles, según un recuento basado en cifras oficiales.

La ofensiva de Israel en respuesta al ataque, por su parte, ha dejado casi 62.000 palestinos muertos, la mayoría de ellos civiles, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, que la ONU considera confiables.