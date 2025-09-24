Javier Milei emula a Trump y critica a la ONU en su discurso ante Asamblea General

El presidente argentino Javier Milei se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York el 24 de septiembre de 2025.

Nueva York, Estados Unidos. El presidente argentino, Javier Milei, dio hoy su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) y cuestionó el accionar del organismo, al igual que lo hizo ayer su par estadounidense Donald Trump. “Buscan imponerles a los ciudadanos del mundo un modo de vivir determinado. Así es como pasamos de una organización que pretendía mediar la paz entre pares a una organización que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado o Nación”, deslizó, a modo de crítica.

En un discurso previsible, en el que elogió a su aliado estadounidense, reivindicó el “libre mercado y la libre propiedad”, y cuestionó la intervención estatal. “Es la orgía de gasto propio. El Estado no crea riqueza, la roba, la destruye”, señaló, en un mensaje que fue leído y que cosechó tibios aplausos, recién sobre el final.

Comparó la inmigración “con una invasión” y se refirió al caso de los Estados Unidos. “Trump también entiende que es el momento de revertir una dinámica que estaba llevando a Estados Unidos a una catástrofe, y sabemos que una catástrofe en Estados Unidos es una catástrofe global. Su férrea y exitosa política en términos de ponerle un freno a la inmigración ilegal lo deja más que claro”, indicó Milei.

Así, dio otra señal de alineamiento con Trump, que ayer pidió su reelección y está cerca de sellar un salvataje económico ante el vencimiento de las deudas, aunque condicionado al resultado electoral. “Argentina tiene hoy un gobierno que ha elegido el camino correcto, a pesar de ser el más difícil. Lo mismo está haciendo Trump”, dijo Milei.

La reclamó a la ONU que se abstenga de intervenir cuando los Estados tienen la capacidad de resolver sus conflictos. Le exigió “preservar la paz”, realizar una auditoría y no financiar programas ineficaces. “La paz no es sola ausencia de conflicto”, planteó.

Volvió a la carga con el reclamo de la soberanía de las islas Malvinas y llamó al Reino Unido a retomar el diálogo. “A pesar de los 80 años que pasaron desde la creación de la organización, situaciones como estas siguen sin ser resueltas; invitamos al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales, de conformidad con la Resolución 2065 de esta misma Asamblea General”, enfatizó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del presidente de Argentina, Javier Milei, durante una reunión bilateral en el 80º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de las Naciones Unidas. (CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP)

Repudió “las expresiones de violencia fundamentalista”, y enumeró los atentados a la AMIA y a la embajada de Israel, en los 90. Pidió que se respeten las circulares rojas de Interpol para capturar a los acusados por los ataques.

Reunión de Milei con el FMI

Milei tendrá esta tarde la reunión con Kristalina Georgieva, la gerente del FMI, que el lunes celebró el respaldo y la posibilidad de que el Tesoro norteamericano auxilie financieramente a la Argentina a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés).

La jefa del FMI dialogó sobre la situación de la Argentina con Bessent, interlocutor clave de la Casa Rosada en las negociaciones con el Tesoro.

“Recibimos con satisfacción la declaración de apoyo de Scott Bessent a la Argentina. Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino", escribió Georgieva el lunes en la red social X, luego del hilo de tuits de Bessent que generó fuerte impacto en los mercados.

El propio secretario del Tesoro señaló que estaba satisfecho con la posición de Georgieva, y explicó que el FMI es reacio a realizar ajustes en los programas antes de las elecciones locales, en referencia a las legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, un test crucial para el Gobierno.

Será el primer encuentro cara a cara entre Milei y Georgieva luego del acuerdo por $20.000 millones sellado en abril pasado con el FMI. A raíz de lo ocurrido en los últimos días con el respaldo de Estados Unidos, sobre la mesa de diálogo seguramente estén las condiciones y los alcances del posible salvataje financiero del Tesoro a la Argentina, que ayudaría a despejar las dudas sobre la capacidad de pago del país para los vencimientos de deuda del año próximo.

La primera revisión del Programa de Facilidades Extendidas (EFF, según las siglas en inglés) estableció que la Argentina cumplió con la mayoría de las metas, y en el Fondo han destacado los logros del Gobierno en la fuerte baja de la inflación y la consolidación del superávit fiscal. Sin embargo, también señalan que esa estabilidad no es suficiente si la economía no crece. La acumulación de reservas es otro de los ejes que generan inquietud en el organismo con sede en Washington.

Tras la reunión con Georgieva, cerca de las 7 p. m. (hora local), Milei tiene prevista la última actividad de la jornada, en una gala en la que Bessent le entregará al mandatario argentino el premio Global Citizen Award que le dio el centro de estudios Atlantic Council.

Además de Milei serán premiados el presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

En medio de la expectativa que genera la posible asistencia financiera del Tesoro a la Argentina, el hecho de que Bessent haya aceptado entregarle el premio a Milei es otra fuerte señal del respaldo de la Casa Blanca a la administración libertaria.