Trump dice ante Milei que no cree que Argentina necesite ‘un rescate’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del presidente de Argentina, Javier Milei, durante una reunión bilateral en el 80º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de las Naciones Unidas.

Nueva York. El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este martes que no cree que Argentina necesite “un rescate”, al reunirse con su homólogo Javier Milei, quien “está haciendo un trabajo fantástico”.

“Les vamos a ayudar pero no creo que necesiten un rescate. Está haciendo un trabajo fantástico”, declaró Trump al recibir a Milei ante periodistas, en el marco de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

“Hablamos de alguna cifra específica que no puedo decir”, explicó luego a los reporteros el ministro de Economía, Luis Caputo. Argentina afronta turbulencias financieras, en medio de una delicada situación política para Milei, tras reveses electorales y políticos, en el Congreso.

Estados Unidos podría anunciar en breve algún tipo de ayuda, después de que el Departamento del Tesoro indicara el lunes que está dispuesto a “hacer lo necesario”. Argentina es un aliado “sistemáticamente importante”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

La ayuda podría venir en forma de una línea de intercambio de moneda, compras directas de divisas y adquisiciones de deuda gubernamental, precisó. “Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y cuenta con mi respaldo completo y total para su reelección como presidente”, añadió Trump en su red social Truth Social.

Estados Unidos “no pidió nada a cambio y nosotros por supuesto dijimos lo que ya todos saben, que para nosotros es un aliado estratégico”, aseguró Caputo. Paralelamente a las conversaciones sobre una posible ayuda financiera, el Banco Mundial (BM) anunció que “aceleraba su apoyo a Argentina” y que iba a entregar $4.000 millones “en próximos meses” para apoyar las reformas ultraliberales de Milei.

“Este paso da continuidad al paquete de apoyo de $12.000 millones anunciado en abril y refleja gran confianza en los esfuerzos del gobierno por modernizar la economía, impulsar reformas estructurales, atraer inversión privada y generar empleos”, explicó el BM en un comunicado.

La clara derrota de Milei en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires a principios de mes, sumada a un escándalo de corrupción que salpica a su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei, dio lugar a semanas de turbulencias económicas y políticas en Argentina.

La corrida del peso forzó la semana pasada al gobierno de Milei a vender las menguantes reservas del país para sostener la cotización del dólar dentro de la banda de flotación cambiaria. Pero este martes el mercado reaccionó positivamente al apoyo de Trump.

El riesgo país, una medida de la confianza del mercado en la solvencia de un Estado, bajó a 960 puntos básicos después de haberse disparado por encima de los 1.400 la semana pasada. Los bonos y acciones que cotizan en Wall Street registraban aumentos de hasta 11% y el dólar cotizaba este martes 3% menos que la víspera.