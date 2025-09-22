El Mundo

Israel no asistirá a reunión de la ONU sobre Gaza: esta es la razón

Israel se ausentará de la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza al coincidir con Rosh Hashaná, su Año Nuevo Judío.

Por AFP
