Israel no asistirá a reunión de la ONU sobre Gaza: esta es la razón

Escudo de las Naciones Unidas en su sede en Nueva York, Estados Unidos. Foto: Shutterstock.

Naciones Unidas, Estados Unidos. Israel no asistirá a la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza programada para el martes debido al Año Nuevo Judío, declaró su enviado ante la ONU.

Al ser un país directamente afectado por las deliberaciones del máximo órgano de seguridad de la ONU, Israel había sido invitado a participar en el debate del Consejo sobre el conflicto en Gaza, en el marco de la semana de alto nivel de la ONU.

Las tropas israelíes están llevando a cabo una importante ofensiva terrestre para controlar el mayor centro urbano de Gaza.

“Deseo informarle que la delegación de Israel no participará en esta reunión, ya que coincide con Rosh Hashaná, el Año Nuevo Judío”, dijo el embajador Danny Danon en una carta aparte al presidente rotativo del Consejo de Seguridad.

“A pesar de la solicitud de Israel a la Presidencia y a los miembros del Consejo para reprogramar la reunión, el encuentro sigue fijado para esa fecha, una de las más significativas del calendario judío”.

Se prevé que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirija a la Asamblea General de la ONU el viernes, en medio de una serie de reconocimientos del Estado de Palestina por parte de países occidentales.

Israel ha denunciado con indignación estos importantes cambios de política.

