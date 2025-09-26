El Mundo

Aplausos y abandonos de sala: Así recibió la ONU el discurso de Netanyahu

En la ONU, Netanyahu calificó de “suicidio nacional” un Estado palestino y aseguró que Israel busca acabar la guerra en Gaza “lo más rápido posible”.

Por AFP
"Israel no permitirá que nos impongan un Estado terrorista. No cometeremos un suicidio nacional porque no tengan las agallas para enfrentarse a los medios hostiles y a las turbas antisemitas que exigen la sangre de Israel", declaró.
"Israel no permitirá que nos impongan un Estado terrorista. No cometeremos un suicidio nacional porque no tengan las agallas para enfrentarse a los medios hostiles y a las turbas antisemitas que exigen la sangre de Israel", declaró.







