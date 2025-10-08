¿Quién es Rebeca Grynspan?

La costarricense Rebeca Grynspan es secretaria general de la Unctad desde el 2021.

Rebeca Grynspan Mayufis, anunciada por el Gobierno de Costa Rica como candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), cuenta con amplia trayectoria en organizaciones internacionales en los últimos años, pero también fue una reconocida figura política en el país en la década de los 90.

Hija de inmigrantes polacos, nació el 14 de diciembre de 1955 en San José. Estudió Economía y Sociología en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Además, es licenciada en Economía por la Universidad de Costa Rica y Máster en Economía por la Universidad de Sussex, Reino Unido.

Su primer puesto de renombre fue como viceministra de Hacienda, entre 1986 y 1988, durante el primer gobierno de Óscar Arias. Durante la administración de José María Figueres, fue nombrada segunda vicepresidenta de la República, cargo que ocupó entre 1994 y 1998.

LEA MÁS: Qué se necesita para ser secretaria general de la ONU (y por qué Costa Rica entra al juego con Rebeca Grynspan)

Rebeca Grynspan fue vicepresidenta en el gobierno de José María Figueres, en junio de 1996 asumió la cartera de vivienda. En la imagen la acompañan el mandatario y el vicepresidente Rodrigo Oreamuno.

En ese periodo también fue ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos (1996-1998), ministra Coordinadora del Sector Económico (1995-1996) y del Sector Social del Gobierno (1994-1998).

Entre sus principales cargos en organizaciones internacionales, se desempeñó como secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana (2014–2021), presidiendo las cumbres regionales de jefes de Estado y de Gobierno; subsecretaria general de las Naciones Unidas y administradora asociada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); y directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe.

También fue miembro de la Comisión de la ONU para la Reconstrucción de Haití, en representación del secretario general de las Naciones Unidas.

En el 2014 fue nombrada secretaria general de la Secretaría General de Iberoamérica.

Fue la primera mujer nombrada como secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés) el 13 de setiembre de 2021. En esta oficina, Grynspan estuvo en el centro de negociaciones clave para abordar los desafíos globales del comercio y el desarrollo, según el sitio web de esta entidad.

“Desempeñó un papel decisivo en la exitosa Iniciativa del Grano del Mar Negro, negociada entre la ONU, Turquía, la Federación de Rusia y Ucrania, que permitió la exportación segura de más de 32 millones de toneladas de grano, redujo los precios mundiales de los alimentos en un 22% y evitó que millones de personas cayeran en inseguridad alimentaria”, detalla la organización.

Además, lideró el Grupo de Respuesta a la Crisis Mundial de la ONU sobre alimentos, energía y finanzas, y ha representado a la ONU en cumbres del G20.

En 2024, recibió el premio Doha al Negociador del Año por encabezar los esfuerzos de la ONU para restablecer las rutas comerciales del Mar Negro. En 2025, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España le otorgó el premio internacional inaugural Isabel Oyarzábal a las Mujeres en el Multilateralismo por su contribución al multilateralismo.