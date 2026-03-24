El Mundo

Costarricense Rebeca Grynspan con más opciones de llegar a la Secretaría General de la ONU tras retiro de candidata clave

Pese a llamados por más postulaciones, solo quedan otros tres candidatos en la selección de la jefatura de Naciones Unidas.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
Rebeca Grynspan, secretaria general de la Unctad, sonríe con un micrófono en mano.
Rebeca Grynspan, secretaria general de la Unctad, conversó con La Nación sobre el contexto global y las negociaciones comerciales de Costa Rica con Estados Unidos. (Cortesía Unctad/Cortesía Unctad)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rebeca GrynspanMichelle BacheletJosé Antonio KastNaciones UnidasSecretaría General
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.