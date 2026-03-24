Costarricense Rebeca Grynspan con más opciones de llegar a la Secretaría General de la ONU tras retiro de candidata clave

Rebeca Grynspan, secretaria general de la Unctad, conversó con La Nación sobre el contexto global y las negociaciones comerciales de Costa Rica con Estados Unidos.

La diplomática costarricense Rebeca Grynspan tiene ahora más opciones de llegar a la Secretaría General de las Naciones Unidas tras el retiro de una candidatura de peso.

Este martes, el gobierno derechista de José Antonio Kast retiró el apoyo de Chile para la expresidenta Michelle Bachelet, cuya gestión ha criticado reiteradamente, según Reuters.

“Hemos llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación“, dice el comunicado del gobierno chileno.

Empero, “en consideración a la trayectoria de la expresidenta Bachelet y en el caso de que ella decida continuar con su postulación, Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato en este proceso eleccionario“.

Solo quedan tres candidatos oficiales para la jefatura de la ONU, pese a que en enero la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, llamó a la inscripción de más candidaturas en enero.

Rebeca Grynspan es la candidata costarricense para ocupar la secretaría general de la ONU. (FERNANDO TOVAR/Cortesía CAF)

En la carrera por la ONU

Con este panorama, Grynspan solo tendría tres contrincantes más:

la argentina Virginia Gamba (postulada por Maldivas), especializada en conflictos armados;

su compatriota Rafael Grossi (propuesto por Argentina), actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica;

y Macky Sall (impulsado por Burundi), expresidente de Senegal y exsecretario de la Unión Africana.

Por su parte, la economista Rebeca Grynspan Mayufis ejerce como secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) desde 2021.

Anteriormente, fungió como secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana (2014–2021); además, fue subsecretaria general de las Naciones Unidas y administradora asociada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así como directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe.

Grynspan fue postulada por el gobierno de Rodrigo Chaves Robles y su carrera se financia con fondos personales y públicos, de acuerdo con los mecanismos de transparencia de la ONU.

“La República de Costa Rica tiene la firme convicción de que la Sra. Grynspan posee las cualidades, la experiencia y el liderazgo necesarios para desempeñar, con independencia, integridad y visión estratégica, las altas responsabilidades inherentes al cargo de Secretaria General de las Naciones Unidas“, afirmó la representante de Costa Rica en la ONU, Maritza Chan, en la carta de nominación del 3 de marzo.

En 80 años, ninguna mujer ha ocupado el máximo cargo en la ONU; solo lo ha ocupado un latinoamerciano, el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar (1982-1991).