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Una candidata a la Secretaría General de la ONU sale de la carrera: Así queda la costarricense Rebeca Grynspan en su postulación

Quedan cuatro candidatos para presidir la Organización de las Naciones Unidas. ¿Quiénes son?

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Por AFP
Rebeca Grynspan es la candidata costarricense para ocupar la secretaría general de la ONU.
Rebeca Grynspan es la candidata costarricense para ocupar la secretaría general de la ONU. (FERNANDO TOVAR/Cortesía CAF)







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