Política

Costarricense Rebeca Grynspan plantea reformar el rol del jefe de la ONU: ‘Viajaré a donde están las guerras’

La candidata a la Secretaría General de la ONU expuso ante la Asamblea General un plan para convertir el cargo en un actor directo en la resolución de guerras y crisis

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Por Lucía Astorga
Costa Rican economist and former Second Vice President Rebeca Grynspan speaks to the press following her hearing to be considered as the next Secretary-General of the United Nations at UN Headquarters in New York on April 22, 2026. Grynspan is among four candidates vying for the position currently held by Portugal's Antonio Guterres. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Rebeca Grynspan atendió las consultas de los Estados miembros de la ONU, durante una audiencia pública en la que delineó su propuesta para ejercer el cargo de Secretaria General. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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