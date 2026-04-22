Política

Costarricense Rebeca Grynspan evitó fijar posición personal sobre el futuro del Consejo de Seguridad de la ONU

La candidata a la Secretaría General fue consultada por los Estados miembros de la ONU sobre su visión respecto a la integración del órgano de seguridad

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Por Lucía Astorga
La costarricense Rebeca Grynspan participó en una audiencia pública ante la Asamblea General de la ONU como parte del proceso de elección de la Secretaría General.
La costarricense Rebeca Grynspan participó en una audiencia pública ante la Asamblea General de la ONU como parte del proceso de elección de la Secretaría General. (Naciones Unidas (ONU)/La Nación)







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Rebeca GrynspanSecretaría General de la ONUConsejo de SeguridadReformas ONUCandidatura a la Secretaría de la ONU
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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