Política

Salida de foro de la OEA: organizaciones LGBTIQA+ acusan al Gobierno de distanciarse y falsear situación de derechos

Colectivos califican como “falsos” los razonamientos del Gobierno para separarse del foro sobre diversidad sexual y denuncian un giro en política exterior, marcado por el debilitamiento del compromiso en derechos humanos

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Por Lucía Astorga
Pride 2025
Colectivos LGBTIQA+ rechazaron los argumentos del gobierno de Rodrigo Chaves para retirar a Costa Rica de foro de la OEA sobre derechos de la población sexualmente diversa. (Natalia Vargas/Natalia Vargas)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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