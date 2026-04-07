Costa Rica se retira de foro de la OEA sobre derechos de población LGBTIQ+ y otras comunidades

Costa Rica se retira de foro de la OEA sobre derechos LGBTIQ+. Imagen con fines ilustrativos.

El Gobierno de Costa Rica se retiró de un foro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que aborda temas relacionados con los derechos de la población LGBTIQ+ y otras comunidades de diversidad sexual.

La información fue confirmada por el canciller, Arnoldo André, quien explicó que la administración decidió dejar de participar activamente en este espacio al considerar que los esfuerzos diplomáticos deben enfocarse en otras áreas.

“Es cierto que en la OEA existe lo que se llama foro de interés sobre los derechos en este caso de la minoría LGTBIQ+ que Costa Rica venía acompañando desde hace años, al haber completado a nivel nacional la protección plena de los derechos de todas las minorías y, consideramos que los esfuerzos de nuestros diplomáticos deberían dirigirse más hacia los temas de actualidad y de urgencia y, por lo tanto, decidimos no participar activamente más en ese grupo”, indicó el canciller en el programa Nuestra Voz de Amelia Rueda.

Según trascendió, la decisión fue presentada por la embajadora Alejandra Solano.

Costa Rica había mantenido un rol activo durante años en este foro regional, donde se debaten políticas y avances en materia de derechos para poblaciones diversas.