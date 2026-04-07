Política

Costa Rica se retira de foro de la OEA sobre derechos de población LGBTIQ+ y otras comunidades

El canciller Arnoldo André confirmó que Costa Rica dejará de participar en el foro de la OEA sobre derechos LGBTIQ+ para priorizar otros temas de política exterior

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
La Gran Marcha de la Diversidad será el próximo domingo 30 de junio a partir de las 12 mediodía, según confirmó la organización Orgullo Costa Rica.
Costa Rica se retira de foro de la OEA sobre derechos LGBTIQ+. Imagen con fines ilustrativos. (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OEACosta RicaLGBTIQ+
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.