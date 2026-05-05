Gabinete de Laura Fernández: conozca aquí la lista de ministros y jerarcas de instituciones en tiempo real

La presidenta electa, Laura Fernández, dará a conocer este martes 5 de mayo a las personas que integrarán su gabinete -21 ministerios y 19 instituciones autónomas-, a solo tres días del traspaso de poderes.
La presidenta electa, Laura Fernández, dará a conocer este martes 5 de mayo a las personas que integrarán su gabinete -21 ministerios y 19 instituciones autónomas-, a solo tres días del traspaso de poderes.
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Tipo de cambio de referencia. Fuente: BCCR