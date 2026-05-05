Gabinete de Laura Fernández: conozca aquí la lista de ministros y jerarcas de instituciones en tiempo real

La presidenta electa, Laura Fernández, dará a conocer este martes 5 de mayo a las personas que integrarán su gabinete -21 ministerios y 19 instituciones autónomas-, a solo tres días del traspaso de poderes.

El anuncio lo hará desde el Teatro Melico Salazar a las 11:00 a. m. El viernes 8 de mayo, día del traspaso, llevará a cabo la juramentación de los jerarcas ante los asistentes en el Estadio Nacional.

Siga aquí todos los detalles de los nombramientos del gabinete de Fernández.

Laura Fernández anuncia este 5 de mayo a las personas que integrarán su gabinete, durante un acto en el Teatro Melico Salazar, a pocos días del traspaso de poderes. (Rafael Pacheco Granados /Rafael Pacheco Granados)

10:36 a. m.: Escenario listo para el anuncio oficial Copiado!

Los asistentes ya empiezan a tomar sus lugares y el escenario del Teatro Melico Salazar está listo para que Laura Fernández anuncie quienes conformarán el gabinete durante su mandato.

Ya todo está listo para el anuncio del gabinete de Laura Fernández. (Fernanda Matarrita/Fernanda Matarrita)

10:15 a. m.: Así está el ambiente previo al anuncio del gabinete de Laura Fernández Copiado!

A menos de una hora del inicio del acto oficial en el que la presidenta electa, Laura Fernández, dará a conocer su gabinete, ya se observan largas filas a ambos lados del Teatro Melico Salazar, con decenas de personas a la espera de ingresar al evento.

Ambiente previo al anuncio del gabinete de Laura Fernández. (Aarón Sequeira/Aarón Sequeira)