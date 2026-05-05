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Gabinete de Laura Fernández: conozca aquí la lista de ministros y jerarcas de instituciones en tiempo real

Conozca los nombramientos del gabinete de la presidenta electa, Laura Fernández

Por Yucsiany Salazar , Aarón Sequeira, Patricia Recio, Fernanda Matarrita Chaves, Lucía Astorga, y Cristian Mora
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La presidenta electa, Laura Fernández, dará a conocer este martes 5 de mayo a las personas que integrarán su gabinete -21 ministerios y 19 instituciones autónomas-, a solo tres días del traspaso de poderes.








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Laura FernándezGabinete
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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TIPO DE CAMBIO, 5 de mayo de 2026
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Tipo de cambio de referencia. Fuente: BCCR

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