El País

Rodrigo Chaves asumirá como ministro de la Presidencia y de Hacienda en el gobierno de Laura Fernández

Fernández lo anunció la mañana de este martes

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Por Natalia Vargas
Ultimo informe de labores, Rodrigo Chaves
Rodrigo Chaves dejará la presidencia de la República a partir del 8 de mayo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Rodrigo Chaves RoblesLaura Fernández Delgado
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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