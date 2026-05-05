Rodrigo Chaves asumirá como ministro de la Presidencia y de Hacienda en el gobierno de Laura Fernández

Rodrigo Chaves dejará la presidencia de la República a partir del 8 de mayo.

El presidente Rodrigo Chaves Robles asumirá dos cargos en el gobierno de Laura Fernández: será ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda a partir del 8 de mayo.

La mandataria electa lo anunció la mañana de ese martes, durante el anuncio de puestos del gabinete en el Teatro Popular Melico Salazar. El viernes 8 de mayo, durante el traspaso, se llevará a cabo la juramentación de los jerarcas ante los asistentes en el Estadio Nacional.

El Ministerio de la Presidencia se define oficialmente como la institución encargada de brindar orientación política y técnica a la gestión del presidente, para su toma de decisiones, mediante la comunicación y coordinación con el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, instituciones autónomas, entes privados y sociedad civil organizada.

Dentro del Poder Ejecutivo se caracteriza expresamente como el enlace de la Presidencia de la República con los demás Poderes de la República y con la sociedad civil.

El ministro de la Presidencia es el órgano jerárquico superior de esta cartera y, como cualquier ministro, coejecuta las competencias presidenciales que requieren refrendo ministerial (firma conjunta) y dirige los servicios del ministerio.

¿Qué hace el ministro de Hacienda?

El ministro de Hacienda debe fortalecer la sostenibilidad fiscal del país y promover una gestión pública eficiente y transparente.

Preside la Autoridad Presupuestaria que, además de asesorar al Presidente de la República en materia de política presupuestaria, debe formular las directrices y los lineamientos generales y específicos en esta materia.

Además, le corresponde presentar, para conocimiento del Consejo de Gobierno y aprobación del Presidente de la República, dichas directrices y lineamientos, así como velar por su cumplimiento.

Con la aprobación del ministro de Hacienda, se puede aumentar cualquier partida a solicitud del titular respectivo de los anteproyectos que llegan a la Dirección General de Presupuesto Nacional y que deben ser aprobados luego por la Asamblea Legislativa.

Además, el presupuesto anual lo presenta el Poder Ejecutivo, a través del ministro de Hacienda, cada 1.º de setiembre ante la Asamblea Legislativa.