Política

Laura Fernández define fecha para anunciar su gabinete: se lo reveló al Frente Amplio

Presidenta electa también reveló a los diputados frenteamplistas detalles sobre la primera sesión del Consejo de Gobierno

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Por Aarón Sequeira
Reunión Laura Fernández con diputados del Frente Amplio / Foto John Durán
Reunión Laura Fernández con diputados del Frente Amplio / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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