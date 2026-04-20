Laura Fernández define fecha para anunciar su gabinete: se lo reveló al Frente Amplio

La ministra de la Presidencia y presidenta electa, Laura Fernández, ya definió la fecha para anunciar su gabinete.

La jerarca les reveló la fecha a los diputados del Frente Amplio, al inicio de la reunión con esa bancada.

Fernández les confirmó a los frenteamplistas que el anuncio de los nombres que la acompañarán en su mandato lo realizará el martes 5 de mayo, en el teatro Melico Salazar.

El anuncio tendrá lugar un día después del último informe a la Asamblea Legislativa del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Adicionalmente, les comentó que la primera sesión del Consejo de Gobierno la hará pública, en el Estadio Nacional, el propio día del traspaso y juramentará ese día a los jerarcas, en frente de todos los asistentes.

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