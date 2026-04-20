Política

‘Le voy a mandar el currículum’: la broma de Ariel Robles en reunión con Laura Fernández

La presidenta electa les reveló a los diputados del FA la fecha en que anunciará los miembros de su gabiente

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Por Aarón Sequeira
Reunión Laura Fernández con diputados del Frente Amplio / Foto John Durán
La presidenta electa, Laura Fernández, saludó a Ariel Robles a su llegada a la reunión con el Frente Amplio. (John Durán/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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