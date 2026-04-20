‘Le voy a mandar el currículum’: la broma de Ariel Robles en reunión con Laura Fernández

Cuando recién iniciaba la que prometía ser una de las reuniones más tensas de la presidenta electa, Laura Fernández, con diputados salientes, una broma habría roto el hielo entre ella y quienes la recibieron.
Al inicio de la reunión con el Frente Amplio, la ministra de la Presidencia hizo varios comentarios sobre la salida de los congresistas de sus funciones y les comentó si ya estaban haciendo maletas.
Los frenteamplistas le respondieron que sí y ella dijo que también desde sus funciones está cerrando un gobierno y abriendo otro, tratando de decidir si continuarán varios ministros.
“Yo voy a mandar el currículum, a ver qué”, bromó el diputado y excandidato presidencial del FA, Ariel Robles.
En ese momento, la primera respuesta de Laura Fernández fue: “Diay, mándelo”.
“Todavía me queda tiempo, por lo menos la confundo”, le replicó Ariel Robles.