Política

Canciller de Costa Rica, Arnoldo André, afirma que hay una discusión pendiente sobre legalidad de guerra de Estados Unidos contra Irán

Afirma que el país deberá tomar posición conforme al derecho internacional, en medio de dudas sobre la existencia de una amenaza nuclear que justifique la guerra

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Por Lucía Astorga
Arnoldo André Tinoco, canciller de la Repúlbica.
El canciller Arnoldo André, defendió las posturas asumidas por el gobierno de Rodrigo Chaves en el plano de las relaciones internacionales. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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