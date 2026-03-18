Política

¿Qué implica para Costa Rica la adhesión a la coalición liderada por Donald Trump? Experto en Relaciones Internacionales explica el alcance real del acuerdo

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, firmó la declaración durante una conferencia del Departamento de Guerra de Estados Unidos.

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Por Lucía Astorga
Trump y Chaves
El presidente Rodrigo Chaves acompañó al mandatario Donald Trump, en la presentación de la coalición militar para luchar contra los carteles en el hemisferio. (AFP/AFP)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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