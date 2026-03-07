El Mundo

Trump anuncia ‘coalición militar’ contra carteles en Latinoamérica; analista advierte riesgo de militarización en la región

Trump realizó el anuncio durante la cumbre denominada “Escudo de las Américas”

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
.
Costa Rica estaría entre países a favor de coalición militar de Trump contra carteles. (SAUL LOEB/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TrumpEscudo de las AméricasNarcotráficoCrimen organizadoCoalición militar
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.