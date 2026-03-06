Política

Costa Rica firma declaración de ‘paz a través de la fuerza’ con Estados Unidos y 15 países más de América

Ministro de Seguridad participó en evento donde el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hesegth, reafirmó la doctrina Monroe y el mapa estratégico la ‘Gran Norteamérica’, que va desde Groenlandia hasta Panamá

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Mario Zamora, ministro de Seguridad, junto con otros representantes de países latinoamericanos en la firma del acuerdo.
Mario Zamora, ministro de Seguridad (al final, a la derecha), junto con representantes de 15 países más y Pete Hesegth (al centro, al frente), secretario de Guerra de Estados Unidos. (Gobierno de Estados Unidos/Gobierno de Estados Unidos)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mario ZamoraMinisterio de SeguridadEstados Unidosdoctrina MonroeDonald Trump
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.