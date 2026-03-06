Costa Rica firma declaración de ‘paz a través de la fuerza’ con Estados Unidos y 15 países más de América

(Gobierno de Estados Unidos/Gobierno de Estados Unidos)

Mario Zamora, ministro de Seguridad (al final, a la derecha), junto con representantes de 15 países más y Pete Hesegth (al centro, al frente), secretario de Guerra de Estados Unidos.

El Gobierno de Costa Rica firmó este jueves 5 de marzo una declaración conjunta con Estados Unidos y 15 países más del continente americano en la que se suscribe el principio de “paz a través de la fuerza” para el hemisferio occidental.

Por Costa Rica, firmó el ministro de Seguridad, Mario Zamora, quien asistió a la Conferencia de las Américas contra los Carteles, efectuada en la ciudad de Doral, Florida, encuentro que fue liderado por el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hesegth.

En el evento, Hesegth reafirmó la doctrina Monroe y afirmó que Trump ha trazado un nuevo “mapa estratégico que abarca desde Groenlandia hasta el Golfo de América (Golfo de México), el Canal de Panamá y los países circundantes“.

“En el Departamento de Guerra, llamamos a este mapa estratégico la Gran Norteamérica”, dijo, al tiempo que reiteró que su país ejercerá total hegemonía en América.

“Sin la fuerza de las armas, sin nuestras fuerzas armadas, no podemos mantener seguros a nuestros países. Esa es mi responsabilidad y es la suya”, declaró en la conferencia.

La Declaración Conjunta de Seguridad, publicada en el sitio web del Departamento de Guerra de EE. UU., también contempla la creación de una coalición para combatir el narcotráfico en el hemisferio. Los otros países firmantes son Argentina, Belice, Bahamas, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Trinidad y Tobago, Guyana, Jamaica, Panamá, Paraguay, Peru y República Dominicana.

La declaración consta de cuatro principios:

1. Expandir la cooperación multilateral y bilateral para mejorar la seguridad en el Hemisferio Occidental

2. Cooperar en las siguientes áreas: todo tipo de esfuerzos en materia de seguridad fronteriza; lucha contra el narcotráfico y el tráfico de drogas; aseguramiento de infraestructuras críticas; y otras áreas que se determinen mutuamente

3. Promover la “paz a través de la fuerza” para abordar futuras amenazas a nuestros intereses mutuos

4. Unirse a una coalición para combatir el narcotráfico y otras amenazas compartidas para el Hemisferio Occidental

Según el sitio web del Gobierno de los Estados Unidos, “esta conferencia promueve el compromiso del presidente Trump con la paz mediante la fuerza y ​​con la colaboración con sus socios para enfrentar a las redes de cárteles y a los actores malignos que amenazan la seguridad de nuestras naciones".

La declaración reafirmó que se respetará la soberanía de cada país.

Mario Zamora, ministro de Seguridad de Costa Rica. (Asamblea Legislativa/Asamblea Legislativa)

Hegseth reafirmó la doctrina Monroe en la conferencia

Pete Hegseth, secretario de Guerra, declaró que con este documento se reafirma la doctrina Monroe.

“El presidente Monroe declaró: ‘Debemos considerar cualquier intento de países malignos de extender su sistema a cualquier parte de este hemisferio como peligroso para nuestra paz y seguridad’. Fue la doctrina Monroe de 1823. Y hoy, unos 200 años después, aún nos maravilla la sabiduría de la declaración del presidente Monroe”, dijo el estadounidense.

El secretario de Guerra señaló que el presidente de su país, Donald Trump, ha restablecido la doctrina Monroe, a través de “Corolario Trump”.

La doctrina Monroe fue emitida con la intención de evitar que otras potencias extendieran sus intereses en América.

“Ninguna potencia externa interferirá en este hemisferio. La nuestra debería ser una región de naciones fuertes y soberanas. Es el mismo principio que rige el enfoque de defensa del presidente Trump hoy”, añadió Hegseth.

El funcionario agregó que “asegurar los intereses” de Estados Unidos en el hemisferio occidental y mantener la seguridad en su país serán las prioridades del Gobierno de Trump.

Hesegth advirtió de que Estados Unidos “podría” emprender una ofensiva en solitario contra las “amenazas” a ese país y a Occidente, pero señaló que “prefieren” hacerlo de forma conjunta con los posibles países afectados.

Hesegth defendió la cristiandad y la “dirección de Dios” a las naciones presentes en dicha conferencia y criticó duramente a la “migración descontrolada”.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Cuestionó que se busque “borrar fronteras en nombre de la compasión”.

“Cuando los adversarios realizan incursiones en este hemisferio frente a las costas de un estado estadounidense, Alaska, Groenlandia, el Golfo de América (Golfo de México) o el Caribe, se trata de una amenaza directa para el territorio nacional de Estados Unidos y para la paz en este hemisferio", señaló.

El mandatario Rodrigo Chaves y la presidenta electa y ministra de la Presidencia, Laura Fernández, se reunirán en Florida con el gobernante de Estados Unidos, Donald Trump, para discutir un programa denominado “Escudo de las Américas”.

La cita se realizará el sábado 7 de marzo. Participarán: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Trinidad y Tobago. República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá y Paraguay.

Recientemente, el asesor de Fernández, Fabián Silva, propuso instalar bases militares de Estados Unidos en Costa Rica.