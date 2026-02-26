Asesor de Laura Fernández propone instalar bases militares de Estados Unidos en Costa Rica

Laura Fernandez, presidenta electa, anunció un grupo de asesores. Detrás de Chaves y Fernández (de izquierda a derecha): Fabián Volio, Fabián Silva, María Lourdes Echandi y Juan Diego Castro.

Fabián Silva, asesor de la presidenta electa de la República, Laura Fernández, propuso instalar bases militares de Estados Unidos en Costa Rica.

“Ponga bases militares de los Estados Unidos en Limón, Puntarenas y Guanacaste, y empiece a permitir que aquellos capturen a esos capos y los lleven a Estados Unidos. Esa mafia, esa porquería, no tengamos nosotros que tenerla en Costa Rica”, dijo el abogado en una entrevista con el medio ¡OPA!

Silva es uno de los cuatro abogados que Fernández eligió para la elaboración de reformas legales que forman parte de sus promesas de campaña.

Durante la entrevista con ese medio, el abogado explicó que Costa Rica requiere de reformas a la Constitución para permitir ese tipo de bases en el país.

“Vea lo que pasó en México. Un Estado poderoso militarmente, con un ejército tremendo enfrentando a un capo, usted cree que cuando empiecen a perseguir todos esos... van a venir a Costa Rica, porque es el paraíso de la anarquía, de la impunidad”, dijo Silva.

Agregó: “¿Vamos a tener la capacidad a través de nuestras fuerzas policiales de contenerlo? No. Entonces, tenemos que hablar de establecer reformas a la Constitución, establecer acuerdos que nos permitan bases militares", dijo el asesor de Fernández.

El partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO) obtuvo 31 diputados, insuficientes para aprobar reformas constitucionales por sí solo. Para llevar adelante esa iniciativa se necesitaría que, al menos, siete diputados de la oposición se le sumen.

La Constitución Política proscribió el ejército en Costa Rica como institución permanente. Incluso, actualmente, el ingreso de tropas militares y la permanencia de naves de guerra debe ser aprobado por el Congreso.

La Nación remitió consultas a Casa Presidencial para conocer la posición de Fernández, quien además ejerce como ministra de la Presidencia.

Grupo de asesores

El pasado 18 de febrero, la presidenta electa anunció que la tarea del equipo técnico asesor, del cual Silva es miembro, será formular los proyectos de ley que pretende impulsar Fernández en su mandato.

Las personas que conformarán este grupo, además de Silva, son:

María Lourdes Echandi , especialista en Derecho Público y exprocuradora adjunta de la República.

, especialista en Derecho Público y exprocuradora adjunta de la República. Juan Diego Castro , abogado penalista y exministro de Seguridad.

, abogado penalista y exministro de Seguridad. Fabián Volio, especialista en Derecho Constitucional.

El grupo trabajará ad honorem, según indicó Fernández.

“Yo me siento con ellos bien acompañada y estoy segura que el servicio que le darán al país será desinteresado en lo personal y muy comprometido en enderezar lo que está mal en el país”, dijo la ministra.