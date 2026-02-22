El Mundo

México confirma muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’

Ejército de México mata a poderoso capo narco Nemesio Oseguera “El Mencho”

Por El Universal / México / GDA
Reportan la muerte de 'El Mencho' en operativo; fue líder del CJNG y figura clave del narcotráfico internacional.
Reportan la muerte de 'El Mencho' en operativo; fue líder del Cartel Jalisco Nueva Generación y figura clave del narcotráfico internacional. (U.S. Department of State/U.S. Department of State)







