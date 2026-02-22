México confirma muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’

Reportan la muerte de 'El Mencho' en operativo; fue líder del Cartel Jalisco Nueva Generación y figura clave del narcotráfico internacional.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, se reportó tras un operativo de seguridad, según confirmaron fuentes federales de México. El líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) falleció durante la acción, de acuerdo con la información preliminar.

Antes de este hecho, se registraron bloqueos carreteros y quema de vehículos en distintos puntos de México. Los incidentes afectaron principalmente a los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas.

Según informes preliminares, los hechos contemplaron incendios de unidades de transporte, automóviles colocados para bloquear el paso y afectaciones en la circulación por distintas carreteras.

Oseguera Cervantes fundó y dirigió el Cartel Jalisco Nueva Generación, organización señalada como una de las estructuras de narcotráfico más relevantes del hemisferio occidental.

Se le vinculó con el tráfico internacional de fentanilo, metanfetamina, cocaína, marihuana y heroína en distintos continentes. También se le asoció con tráfico de armas y de personas.

En Estados Unidos, Oseguera Cervantes enfrentó procesos por tráfico y distribución de drogas y por conspiración.

El portal Insight Crime reseñó que Oseguera Cervantes recibió una condena de tres años de cárcel en California en 1994 por conspiración para distribuir heroína. Tras cumplir la pena, regresó a México. Allí trabajó como policía en Cabo Corrientes y en Tomatlán, en el estado de Jalisco.

Tiempo después retomó actividades de narcotráfico y se integró al Cartel del Milenio. Se vinculó a un bloque aliado con Ignacio Coronel Villarreal, alias “Nacho Coronel”, identificado como capo del Cartel de Sinaloa. Ese grupo traficó drogas, administró finanzas y actuó como brazo armado en los estados de Jalisco y Colima.

Así estuvo vinculado el nombre de ‘El Mencho’ en Costa Rica

En marzo del 2025, su apodo apareció pintado en una barrera divisoria de la autopista General Cañas. El grafiti se ubicó frente a la entrada del barrio Las Luisas, en sentido San José-Alajuela, cerca del Parque Metropolitano La Sabana. El hecho llamó la atención por la referencia directa al líder criminal.

La frase incluyó la mención “El señor Mencho y sus gallos”, en alusión al criminal también fue conocido como “El Señor de los Gallos”.

El grafiti alusivo al CJNG fue hallado sobre la autopista General Cañas, en la entrada del barrio Las Luisas. (Marcelo Solano/Marcelo Solano)

La denuncia la realizó Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José. El jerarca compartió la imagen y trasladó la información al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y a agentes especializados del Ministerio de Seguridad Pública.

Solano en ese momento recordó que hace unos años detectaron otro grafiti en el barrio Sinaí, en Montes de Oca. En ese caso, la pinta se relacionó con el Cartel de Sinaloa, identificado como uno de los principales rivales del CJNG.

Una fuente policial especializada consultada en marzo del 2025 estimó que es probable que el cartel que dirigía “El Mencho” mantenga conexiones en Costa Rica para coordinar envíos de droga hacia grandes mercados de consumo. Sin embargo, descartó la existencia de células operativas en el país, al considerar que el mercado local resulta reducido para esa organización.

