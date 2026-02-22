El Mundo

Estados Unidos aplaude muerte de ‘El Mencho’ en operativo en México

El gobierno estadounidense celebró la muerte del jefe del CJNG en medio de la presión de Donald Trump a México por el tráfico de fentanilo

Por AFP
Un hombre apaga un camión en llamas incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo en Jalisco para detener a un objetivo prioritario de seguridad, en una de las principales avenidas de Zapopan, estado de Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026. Civiles armados bloquearon varias carreteras en el estado de Jalisco, en el oeste de México, tras un operativo de fuerzas federales en la localidad de Tapalpa, informaron autoridades locales. Jalisco, que albergará cuatro partidos del próximo Mundial 2026, es bastión del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y ha sido escenario de varios episodios de violencia en los últimos años. (Foto de Ulises RUIZ / AFP)
Civiles armados bloquearon varias carreteras en el estado de Jalisco, en el oeste de México, tras un operativo de fuerzas federales contra el capo del narcotráfico "El Mencho. (ULISES RUIZ/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

