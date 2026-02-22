Estados Unidos aplaude muerte de ‘El Mencho’ en operativo en México

Civiles armados bloquearon varias carreteras en el estado de Jalisco, en el oeste de México, tras un operativo de fuerzas federales contra el capo del narcotráfico "El Mencho.

Guadalajara, México. Autoridades de Estados Unidos aplaudieron el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Se me ha informado que fuerzas de seguridad mexicanas han matado a ‘El Mencho’, uno de los capos de la droga más sanguinarios”, dijo en la red X, Christopher Landau, subsecretario de Estado de ese país.

“Esto es un gran hito para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo (...). Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas del orden público de la gran nación mexicana”, añadió.

La muerte del “Mencho” ocurre en medio de la presión del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para que México frene el envío de drogas, en particular del fentanilo, a su país.

Trump ha amagado en varias ocasiones con aranceles a las exportaciones mexicanas, al señalar que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no ha hecho lo suficiente para combatir al narcotráfico.

Autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de $15 millones por información que permitiera la captura de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho". (Departamento de Estado (EE.UU.)/Departamento de Estado (EE.UU.))

Capo violento

Los bloqueos por el operativo en el que murió Oseguera se extendieron también al vecino estado de Michoacán, en donde su cartel tiene presencia.

Las autoridades locales recomendaron a la población no salir de sus hogares. Jalisco recibirá cuatro partidos del Mundial de Fútbol de 2026.

El cártel del “Mencho” fue formado en 2009 y se convirtió en una de las bandas del narcotráfico más violentas de México, según información del Departamento de Justicia estadounidense.

Estados Unidos ha nombrado a ese cártel como una organización terrorista y lo acusa del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

Oseguera es también un viejo conocido del actual secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch.

El 20 de junio de 2020, el “Mencho” ordenó un inédito asalto armado contra Harfuch en calles de Ciudad de México. El funcionario resultó herido y tres personas fallecieron, entre ellas dos escoltas.