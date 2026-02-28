El País

Costa Rica solo condena ataques de Irán en Oriente Medio. Esto dice la Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán y los posteriores contraataques

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva
This picture obtained from Iran's ISNA news agency shows the site of a strike on a girls' school in Minab, in Iran's southern Hormozgan province, on February 28, 2026. The United States and Israel launched strikes against Iran on February 28, with Israel's public broadcaster reporting that supreme leader Ayatollah Ali Khamenei had been targeted, as the Islamic republic retaliated with barrages of missiles at Gulf states and Israel. (Photo by ALI NAJAFI / ISNA / AFP)
Costa Rica condena ataques de Irán en Oriente Medio y pide la paz. Foto:







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Oriente MedioIsraelIránEstados UnidosCosta RicaCancillería
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.