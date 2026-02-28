Costa Rica solo condena ataques de Irán en Oriente Medio. Esto dice la Cancillería

El Gobierno de Costa Rica expresó su “grave preocupación” por la escalada de tensiones y las operaciones militares de Irán, este sábado, en Oriente Medio.

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto condenó enérgicamente los ataques de Irán contra Arabia Saudita, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Jordania.

Sin embargo, no se pronunció sobre los ataques previos de Israel y Estados Unidos a Irán. Solo hizo un llamado a la paz.

“Costa Rica reitera su firme apego a los principios de paz, el respeto al derecho internacional y las normas de las cartas de las Naciones Unidas y urge a la desescalada y a la búsqueda de soluciones pacíficas para proteger la vida humana y evitar el sufrimiento de la población civil en los países de la región”, se consignó en el comunicado de la Cancillería.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado una ofensiva aérea conjunta contra objetivos militares en Irán, que respondió con misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países del Golfo.