Trump y Netanyahu vieron una foto del cadáver del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, aseguran televisoras de Israel

Jerusalén. - Dos cadenas de televisión israelíes informaron este sábado por la noche de que el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, vieron una “foto del cuerpo” del guía supremo de Irán, Alí Jamenei.

“Altos cargos israelíes fueron informados de la eliminación de Jamenei. Su cuerpo fue retirado de entre los escombros de su complejo” residencial, indicó la cadena pública KAN.

Alí Jameni, líder supremo de Irán. (ATTA KENARE/AFP)

Según la cadena Channel 12, “una foto del cuerpo les fue mostrada a Netanyahu y a Trump”.

Netanyahu había afirmado que Israel “eliminó a altos responsables del régimen” y del programa nuclear iraní en el primer día del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

“Esta mañana, eliminamos a altos responsables del régimen de los ayatolás, comandantes de los Guardianes de la Revolución, responsables de primer plano del programa nuclear, y seguiremos”, declaró Netanyahu en undiscurso televisado. “En los próximos días, bombardearemos miles de objetivos del régimen terrorista”, agregó.

Noticia en desarrollo