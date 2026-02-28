‘Podríamos estar viendo el inicio de una confrontación extrarregional’, dice experto tras bombardeos en Irán

Al menos 85 personas fallecieron tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel en una escuela de niñas al sur de Irán. La Media Luna Roja confirmó más de 200 personas muertas tras los ataques. Luego de lo ocurrido, Carlos Murillo, experto costarricense, advierte sobre un conflicto extrarregional.

Luego de que Estados Unidos e Israel bombardearán Irán y de que esta nación respondiera con una contraofensiva, el conflicto podría llegar a convertirse en una confrontación a nivel global, según afirmó Carlos Murillo, académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (UNA).

El experto explicó que el ataque se suma a un escenario conflictivo tenso en el que hay dos guerras activas: la de Rusia y Ucrania y el conflicto entre Pakistán y Afganistán.

“Ahora se abre este nuevo frente. La respuesta iraní no se ha hecho esperar atacando bases militares estadounidenses en algunos países árabes, lo que hace prever un escenario muy tenso que, de conectarse a otros conflictos en la región y otros focos de tensión en el mundo, podría propiciar el inicio de una confrontación de escala extrarregional que bien podría llegar a ser una confrontación a nivel global”, advirtió Murillo.

Para el internacionalista, lo ocurrido representa un giro en la política del presidente estadounidense Donald Trump, quien recientemente había proyectado a Estados Unidos como un gobierno que buscaba resolver conflictos y no iniciar conflictos armados. Este sábado, la Casa Blanca informó de que el mandatario y su equipo de seguridad nacional están siguiendo de cerca lo que ocurre en Irán.

El especialista de la UNA afirma que hay que estar atentos a cómo responden del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea, así como otros países y potencias: hizo énfasis en China.

Murillo aseguró que en este momento el mundo está en un momento hobbesiano, en el que “la fuerza tiene mayor relevancia en las relaciones entre estados que los acuerdos internacionales y la diplomacia”.

Más de 200 muertos en Irán

Los ataques de este 28 de febrero contra Irán causaron explosiones en Teherán y en otras ciudades. Entre los objetivos atacados en la llamada operación Furia Épica, se encuentran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en el poder desde 1989, y el presidente Masud Pezeshkian, según la radiotelevisión pública israelí.

No obstante, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, afirmó el sábado a la cadena estadounidense NBC que Alí Jamenei y todos los altos cargos están vivos tras los ataques.

Esta tarde, la Media Luna Roja de Irán dijo que había registrado al menos 201 muertos y 747 heridos. Un total de 85 de las víctimas estaban en una escuela de niñas al sur del país.

El jefe del Estado Mayor israelí aseguró que los ataques de Israel contra Irán forman parte de una operación “sin precedentes” contra la república islámica.

“Ahora nos enfrentamos a una operación importante, decisiva y sin precedentes para desmantelar las capacidades del régimen terrorista iraní”, afirmó el teniente general israelí, Eyal Zamir, en una intervención por televisión.

Mientras esto ocurre y periodistas reportan haber escuchado sonidos de bombardeos, de los que no se conoce su origen, las autoridades iraníes instan a la población de Teherán, mediante mensajes de texto SMS, a abandonar la capital.