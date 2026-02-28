El Mundo

‘Podríamos estar viendo el inicio de una confrontación extrarregional’, dice experto tras bombardeos en Irán

Este 28 de febrero, Irán fue bombardeado por Estados Unidos e Israel; posteriormente, Irán respondió con una contraofensiva

Por Fernanda Matarrita Chaves y AFP
This picture obtained from Iran's ISNA news agency shows the site of a strike on a girls' school in Minab, in Iran's southern Hormozgan province, on February 28, 2026. The United States and Israel launched strikes against Iran on February 28, with Israel's public broadcaster reporting that supreme leader Ayatollah Ali Khamenei had been targeted, as the Islamic republic retaliated with barrages of missiles at Gulf states and Israel. (Photo by ALI NAJAFI / ISNA / AFP)
Al menos 85 personas fallecieron tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel en una escuela de niñas al sur de Irán. La Media Luna Roja confirmó más de 200 personas muertas tras los ataques. Luego de lo ocurrido, Carlos Murillo, experto costarricense, advierte sobre un conflicto extrarregional. (ALI NAJAFI/AFP)







Conflicto en IránEstados UnidosIsraelIrán
