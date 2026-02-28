El Mundo

Irán confirma más de 200 muertos y cientos de heridos tras ataques de Estados Unidos e Israel

La Media Luna Roja de Irán reporta 201 fallecidos y 747 heridos en 24 provincias tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos

EscucharEscuchar
Por AFP
En la imagen, escombros y restos que cubren un vehículo destruido tras un ataque con misiles contra un vecindario de la capital iraní, Teherán, el 28 de febrero de 2026.
Esta imagen, obtenida de la agencia iraní de noticias ISNA, muestra escombros y restos que cubren un vehículo destruido tras un ataque con misiles contra un vecindario de la capital iraní, Teherán, el 28 de febrero de 2026. (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IránIsraelGuerraEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.