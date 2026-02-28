Irán confirma más de 200 muertos y cientos de heridos tras ataques de Estados Unidos e Israel

Esta imagen, obtenida de la agencia iraní de noticias ISNA, muestra escombros y restos que cubren un vehículo destruido tras un ataque con misiles contra un vecindario de la capital iraní, Teherán, el 28 de febrero de 2026.

Teherán, Irán. La Media Luna Roja de Irán dijo el sábado por la noche que había registrado al menos 201 muertos y 747 heridos en los ataques de Israel y Estados Unidos contra la república islámica.

De las 31 provincias del país, “24 resultaron afectadas y la Media Luna Roja está en estado de alerta”, afirmó la organización en un comunicado publicado por la agencia Isna.

Es el primer balance global del ataque lanzado este sábado por la mañana que han ofrecido los medios oficiales de Irán.

Noticia en desarrollo.