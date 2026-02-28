Reacciones internacionales tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán

Un proyectil entrante explota sobre el agua en la bahía de Haifa, frente a la ciudad costera del norte de Israel, el 28 de febrero de 2026.

París, Francia. El ataque de Estados Unidos e Israel lanzado este sábado contra Irán y la respuesta de Teherán contra otros países de la región desataron fuertes reacciones internacionales, que reflejan una gran inquietud por el riesgo de una escalada regional.

Irán

El ministerio de Relaciones Exteriores iraní prometió que su país “responderá con firmeza” a los ataques estadounidenses e israelíes.

El canciller Abás Araqchi exigió que “comunidad internacional, especialmente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (...) exija cuentas a los criminales”.

Rusia

Rusia denunció los ataques contra Irán como una “peligrosa aventura” que amenaza a Oriente Medio con una “catástrofe”. Según su cancillería, la acción busca “destruir” al gobierno iraní “que se ha negado a someterse al dictado de la fuerza y el hegemonismo”.

ONU

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, condenó “la escalada” de violencia y pidió “el cese inmediato de las hostilidades”.

Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos

El emir de Catar, Tamim bin Hamad al Thani, y el dirigente de facto de Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, reclamaron “un regreso a la mesa de diálogo para preservar la seguridad regional”, indicó en un comunicado la oficina del emir catarí.

El príncipe heredero saudita y el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, condenaron por su parte los “flagrantes ataques iraníes contra los Emiratos Árabes Unidos y otros países hermanos”, informó la agencia emiratí WAM.

El canciller Badr Albusaidi, que ejerció como mediador entre Washington y Teherán, dijo estar “consternado” porque “las negociaciones activas y serias fueron nuevamente socavadas”.

“Insto a Estados Unidos a no dejarse arrastrar más. Esta no es su guerra”, añadió.

Territorios Palestinos

El movimiento islamista palestino Hamás afirmó que la operación de Estados Unidos e Israel “constituye un ataque directo contra toda la región, así como a su seguridad, estabilidad y soberanía”.

Líbano

Líbano no aceptará verse “arrastrado” al conflicto con Irán, afirmó su primer ministro, mientras las autoridades temen una implicación del Hezbolá proiraní.

China

China advirtió contra una escalada en el Oriente Medio y pidió “el cese inmediato de las acciones militares” y la reanudación del diálogo.

India

“Hacemos un llamado a todas las partes a que actúen con moderación, eviten una escalada y prioricen la seguridad de los civiles”, apuntó la diplomacia india.

Turquía

Turquía pidió el sábado a “todas las partes” que pongan fin a la espiral de violencia, que “pone en riesgo el futuro de nuestra región”, según un comunicado de la Cancillería turca.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, solicitó “la máxima moderación” a todas las partes y “garantizar la seguridad nuclear”. (Frederick Florin/ AFP/File/AFP)

Unión Europea

En una declaración conjunta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo, António Costa, ambos dirigentes pidieron “la máxima moderación” a todas las partes y “garantizar la seguridad nuclear”.

Francia

El presidente Emmanuel Macron advirtió que la escalada en torno a Irán es “peligrosa para todos” y “debe cesar”. También pidió una “reunión urgente” del Consejo de Seguridad de la ONU.

Reino Unido

El gobierno británico instó a evitar que la situación “degenere en un conflicto regional más amplio”.

España

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, expresó su rechazo a “la acción militar unilateral de Estados Unidos e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil”, pero también “las acciones del régimen iraní”.

Noruega

El ministro Relaciones Exteriores de Noruega dijo que el ataque presentado por Israel como “preventivo” no se ajusta al derecho internacional porque “un ataque preventivo supone la existencia de una amenaza inminente”.

Australia

El primer ministro, Anthony Albanese, mostró su respaldo a la acción estadounidense. “Desde hace mucho tiempo se reconoce que el programa nuclear iraní constituye una amenaza para la paz y la seguridad mundiales”, escribió en X.

Canadá

“Canadá respalda las medidas adoptadas por Estados Unidos para impedir que Irán se dote de un arma nuclear y para evitar que su régimen siga amenazando la paz y la seguridad internacionales”, señaló el primer ministro Mark Carney en un comunicado.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó los ataques contra Irán y exhortó a todas las partes a respetar el derecho internacional. (SAJJAD HUSSAIN/AFP)

Brasil

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva condenó los ataques contra Irán y exhortó “a todas las partes a respetar el derecho internacional y a ejercer la máxima contención para evitar una escalada de las hostilidades”.

Cuba

El presidente Miguel Díaz-Canel tachó los ataques como “una flagrante violación del Derecho Internacional y de la Carta de la ONU”, y llamó a la comunidad internacional a “actuar de inmediato” para detenerlos.

Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, elogió el sábado la “determinación” de Estados Unidos tras el inicio de los ataques contra Irán, considerando que daban una “oportunidad” al pueblo iraní de “deshacerse de un régimen terrorista”.

Unión Africana

La Unión Africana (UA) hizo un llamado a la “moderación, a una desescalada urgente y a un diálogo sostenido” para evitar “agravar la inestabilidad mundial”.