China advierte a Costa Rica: ‘Sacrificar las relaciones para complacer a otros países no logra ganar el respeto de nadie’

China reaccionó con molestia por afirmaciones del gobierno de Rodrigo Chaves que vinculan hackeo al ICE con el país asiático.

El gobierno de China expresó su “profunda sorpresa y decepción” por las declaraciones de funcionarios de la administración del presidente Rodrigo Chaves Robles, quienes este jueves vincularon a ese país con el hackeo que sufrió el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

“Sacrificar las relaciones entre China y Costa Rica para complacer a otros países no logra ganar el respeto de nadie”, afirmó un portavoz de la embajada china, luego de que la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes Zamora, señalara que el ciberataque contra el ICE —ocurrido a inicios de enero— se habría originado en el país asiático.

Según Bogantes y el presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña Mora, el ataque habría sido ejecutado por el grupo de ciberespionaje UNC2814, el cual, de acuerdo con un informe publicado en febrero por Google, tendría vínculos con la República Popular China.

La embajada china calificó de infundadas las “acusaciones formuladas por ciertos funcionarios costarricenses” y rechazó categóricamente los señalamientos.

“Hasta la fecha, la parte china no ha recibido ninguna solicitud de asistencia ni evidencia presentada por el Gobierno costarricense. Cabe subrayar que China no tiene ningún interés en los datos de Costa Rica”, añadió el portavoz en un comunicado.

Sin mencionar directamente a Estados Unidos, el representante diplomático también afirmó que “la comunidad internacional sabe perfectamente qué país lleva a cabo de manera sistemática escuchas masivas y ciberataques contra otros Estados”.

La delegación aseguró que impulsa la “cooperación pragmática” con Costa Rica con la “máxima sinceridad”. Asimismo, señaló que ha observado recientemente a ciertas personas —sin precisar a quiénes se refería— que, según afirmó, han difundido lo que considera calumnias contra China. A juicio de la representación diplomática, estas acciones tendrían como objetivo dañar la imagen del país y socavar las relaciones bilaterales.

Este no es el primer desencuentro entre China y el gobierno de Costa Rica. Las relaciones bilaterales han atravesado momentos de tensión desde 2023, especialmente a raíz de los planes del país para desplegar tecnología 5G sin la participación de empresas provenientes de China.

Ese proceso, impulsado durante la administración del presidente Rodrigo Chaves Robles, generó fricciones diplomáticas y se ha sumado a otros episodios recientes que han puesto a prueba los vínculos entre ambas naciones.