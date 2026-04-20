Política

Rodrigo Arias afirma que Estados Unidos le retiró la visa a solicitud de Rodrigo Chaves: ‘La prueba es muy sencilla’

El presidente de la Asamblea Legislativa sostuvo que su caso refleja un uso de la relación bilateral con el gobierno norteamericano para presionar a figuras de oposición

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Por Lucía Astorga y Roger Bolaños Vargas
Rodrigo Arias presidente de la Asamblea Legislativa
Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, afirmó que el gobierno de Rodrigo Chaves utiliza la relación con Estados Unidos para castigar a opositores políticos. (JOHN DURAN/John Durán)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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