Diputada Cynthia Córdoba: No he hecho nada malo que justifique la revocación de mi visa

Diputada Cynthia Córdoba: 'Yo no he hecho nada malo'

“Yo no he hecho nada malo”, afirmó la diputada Cynthia Córdoba, del Partido Liberal Progresista (PLP), al referirse a la decisión del gobierno de Estados Unidos de revocarle la visa. La legisladora expresó su sorpresa por la medida y aseguró que desconoce los motivos detrás de la decisión.

“Me sorprendió la decisión, porque de mi parte nunca ha salido ninguna declaración en contra del Gobierno de Estados Unidos, ni cuando estaba el presidente Joe Biden ni ahora que está Donald Trump”, expresó en entrevista con La Nación.

Insistió en que su trabajo político no ha estado vinculado a temas que pudieran generar tensiones con el gobierno estadounidense, como el desarrollo de la tecnología 5G.

Durante su visita a Costa Rica el pasado 20 de febrero, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció al presidente Rodrigo Chaves el respaldo de su país para sancionar a altos funcionarios costarricenses que colaboren con empresas extranjeras consideradas una amenaza para la ciberseguridad, en el contexto del despliegue de la tecnología 5G. El líder de la diplomacia estadounidense señaló a China como un gobierno que respalda a este tipo de compañías.

No obstante, Córdoba asegura que ella ha estado lejos de esta discusión, enfocando sus esfuerzos en proyectos de derechos humanos, medio ambiente y desarrollo económico. “Nunca he hablado en contra de cuestionas polémicas que tengan que ver con el Gobierno (de Estados Unidos)”, agregó.

Al contrario, su compañera de bancada, Johanna Obando, cuya visa también fue cancelada, sí ha externado serias críticas respecto a los criterios aplicados por la administración del presidente Rodrigo Chaves para excluir a la empresa china Huawei de poder concursar para convertirse en posible proveer de tecnología 5G.

El nombre de Cynthia Córdoba comenzó a vincularse con el tema del 5G, luego de la divulgación de un reportaje en el canal Opa, sobre una reunión entre la congresista y representantes de Huawei, en una residencia privada. En una carta dirigida al noticiero, el pasado 10 de febrero, la diputada liberal aseguró que el encuentro se dio en el “ámbito de sus relaciones interpersonales” y rechazó que el acercamiento haya sido con el objetivo de favorecer los intereses de la compañía extranjera.

Igualmente, denunció que, tras la publicación, ha recibido insultos constantes y groseros. “Lo que sí lamento es todo este morbo que se ha generado a partir de esa noticia que salió, en ese medio que nadie ve, porque a pesar de eso, sí he recibido muchos ataques personales. A mí me han tratado desde prepago y hasta prostituta, eso no se vale, aquí la dignidad de las personas es muy valiosa”, expresó con la voz entrecortada y al borde de las lágrimas.

La diputada liberal dijo contar con la visa estadounidense desde hace 20 años, la cual utilizaba principalmente para visitar el país del norte con fines turísticos o para hacer compras.

La Embajada de Estados Unidos avisó a Córdoba de la revocatoria de su visa el miércoles 19 de febrero, mediante un correo electrónico, que ingresó a su bandeja a la 1:15 p. m.

Según la comunicación, el Departamento de Estado decidió cancelar el permiso de ingreso a Estados Unidos desde el 15 de enero, con base a la Ley de Inmigración y Nacionalidad de ese país. Las autoridades enfatizaron que no hay medio alguno para la revisión judicial de la revocatoria.

