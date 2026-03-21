Política

Ocho episodios reflejan el deterioro de la relación entre China y Costa Rica en los últimos años, con un tercero de por medio

Disputas por la red 5G, acusaciones de espionaje, roces diplomáticos y decisiones de seguridad nacional han marcado la relación entre ambos países desde 2023, en medio de la creciente rivalidad geopolítica entre Washington y Pekín

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Por Lucía Astorga
Wang Xiaoyao, embajadora de China en Costa Rica, negó que Huawei suponga un peligro para la seguridad del país, en caso de convertirse en proveedora de 5G. Foto: Casa Presidencial
En la administración de Rodrigo Chaves, varios episodios han puesto a prueba la relación diplomática entre Costa Rica y China.







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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