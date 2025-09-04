Estados Unidos oficializa política para restringir visas a centroamericanos que colaboren con China

Estados Unidos anunció este jueves que restringirá la entrega de visas a ciudadanos centroamericanos, incluidos costarricenses, que colaboren con el Partido Comunista Chino (PCCh). La medida también afectará a los familiares directos de estas personas.

“Hoy, el Departamento de Estado anuncia una nueva política de restricción de visas que permitirá a nuestra nación restringir las visas estadounidenses para nacionales centroamericanos que, mientras se encuentren en países de Centroamérica y actuando intencionalmente en nombre del Partido Comunista Chino (PCCh), dirijan, autoricen, financien, brinden apoyo significativo o lleven a cabo actividades que socaven el estado de derecho en Centroamérica", dice el comunicado de prensa.

La política cubre tanto a quienes actualmente estén involucrados en estas actividades como a quienes lo hayan hecho en el pasado, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado.

Estados Unidos anunció que condicionará la entrega de visas a quienes tengan vínculos con China. (Tomada de Internet)

“Como resultado, estas personas y sus familiares directos, en general, serán inelegibles para ingresar a Estados Unidos“, advirtió el gobierno estadounidense.

La nueva disposición es parte de las medidas impulsadas por el gobierno de Donald Trump para contrarrestar la influencia de China en Centroamérica.

“Estas acciones reafirman el compromiso del presidente Trump de proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en nuestra región. Continuamos promoviendo la rendición de cuentas de los ciudadanos centroamericanos que, de manera intencional, colaboran con el Partido Comunista Chino (PCCh) en Centroamérica y desestabilizan nuestro hemisferio”, añade el comunicado.

Noticia en desarrollo.