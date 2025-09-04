Política

Estados Unidos oficializa política para restringir visas a centroamericanos que colaboren con China

El Departamento de Estado norteamericano anunció una nueva política que afecta a las personas involucradas y sus familiares

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga

Estados Unidos anunció este jueves que restringirá la entrega de visas a ciudadanos centroamericanos, incluidos costarricenses, que colaboren con el Partido Comunista Chino (PCCh). La medida también afectará a los familiares directos de estas personas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados Unidos visasChinaRetiro de visas
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.