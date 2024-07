Embajadora de China pide al gobierno una posición imparcial y no discriminatoria para proveedores de 5G

Wang Xiaoyao, embajadora de la República Popular China en Costa Rica, pidió este jueves al gobierno de Rodrigo Chaves una actitud objetiva e imparcial en la implementación de la tecnología 5G en el país. La diplomática planteó la solicitud, tras una reunión con Paula Bogantes, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

El encuentro se realizó un día después de que el mandatario y la jerarca del Micitt reiteraron su respaldo al decreto ejecutivo que excluye a las empresas provenientes del país asiático, como Huawei, de la posibilidad de convertirse en proveedores de redes y soluciones de tecnología 5G.

Sin embargo, la embajadora Wang Xiaoyao expresó, en un comunicado de prensa, que Huawei “merece un trato justo, equitativo y no discriminatorio”, luego de 17 años operando en Costa Rica.

La diplomática también negó que Huawei suponga un riesgo a la seguridad de Costa Rica o que el gobierno chino exija a las empresas proveedoras de telecomunicaciones información de sus clientes, como lo declaró el presidente Rodrigo Chaves.

El reglamento de la controversia

La controversia entre Costa Rica y China inició el 31 de agosto del 2023, con la publicación del ‘Reglamento sobre medidas de ciberseguridad aplicables a los servicios de telecomunicaciones basados en la tecnología de quinta generación móvil (5G) y superiores’, mediante el decreto ejecutivo 44196-MSP-MICITT.

La normativa costarricense limita la compra de equipos o programas para servicios de 5G, a compañías que provengan de países suscritos al llamado Convenio de Budapest. China no se encuentra entre las naciones signatarias de ese acuerdo internacional.

No obstante, la aplicación de ese reglamento se encuentra suspendida por una medida cautelar dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo, a solicitud de una organización laboral del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Seguridad de la información

Al respecto, el presidente Chaves aseguró, en su conferencia de prensa semanal, que esas acciones legales para frenar la puesta en marcha del decreto, son una muestra de apoyo “a los intereses comerciales de una empresa basada en un país, donde el Estado de ese país le puede decir, ‘páseme toda la información de los ticos’ y ellos no tienen cómo decirle que no. ¿Me equivoco?”.

A lo que Bogantes respondió: “No se equivoca, presidente”.

La embajadora Wang Xiaoyao reconoció, en la nota de prensa, que entre China y Costa Rica existen discrepancias sobre la implementación del 5G y que hizo de conocimiento de la ministra Bogantes sus “preocupaciones”. Pero, recalcó que la clave para resolver el problema “radica en abordarlo sobre la base de los hechos y datos”.

Insistió en que Huawei es la “primera empresa de telecomunicaciones en el mundo” que se compromete públicamente a firmar el acuerdo “sin puertas traseras”, y la única que acepta las pruebas y la supervisión de terceros.

Aseguró además, que no se han podido presentar “pruebas claras de que Huawei suponga una amenaza” para la seguridad y que el gobierno de su país “nunca ha pedido ni pedirá” a ningún proveedor de 5G que entregue los datos de sus clientes.

Chaves compara a China con Rusia y Corea del Norte

El presidente Chaves cuestionó que China no haya firmado el Convenio de Budapest, comparando a esta nación con otras que tampoco han suscrito el instrumento internacional.

—Rodrigo Chaves: “Un país que no fue firmante, junto con Rusia, Corea del Norte. Esos son los tres países que no han firmado”.

—Paula Bogantes: “Entre otros”.

—Rodrigo Chaves: “China, Rusia, Corea del Norte y cuál otro”.

—Paula Bogantes: “Son más de 20″.

—Rodrigo Chaves: “Pero son de esa misma... No son de la Unión Europea, no son de Nafta (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), Cafta (Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana), no son nuestros socios comerciales”.

Sobre ese convenio, la embajadora Wang Xiaoyao argumentó que tiene como objetivo crear un mecanismo de cooperación internacional para combatir la ciberdelincuencia, pero que este “no estableció las presuntas normas de ciberseguridad” que Costa Rica alega.

“Tiene actualmente 75 Estados Partes y la mayoría mantienen fluida cooperación en 5G con empresas chinas. Muchos países, con China incluida, tienen reservas en cuanto al artículo 32 sobre el acceso transfronterizo a los datos de otros países, con la preocupación de que dicho artículo se aplique sin garantías a la soberanía nacional y deje margen para violar los derechos de privacidad de los usuarios”, agregó.

El numeral 32 permite que un Estado firmante del Convenio, tenga acceso a datos informáticos almacenados que se encuentren a disposición del público (fuente abierta), con independencia de la ubicación geográfica de dichos datos, sin la autorización de la otra parte.

Igualmente, habilita el acceso o la recepción, a través de un sistema informático situado en su territorio, de los “datos informáticos almacenados situados en otra Parte, si la Parte obtiene el consentimiento lícito y voluntario de la persona legalmente autorizada para revelar los datos a la Parte por medio de ese sistema informático”.

Embajadora inició funciones hace 20 días

Este es el primer intercambio con el gobierno de Costa Rica que protagoniza Wang Xiaoyao desde que hace 20 días se oficialió su reconocimiento como la representante de mayor nivel, en suelo nacional, del gobierno de la República Popular China. Ella presentó el pasado 21 de junio sus cartas credenciales al presidente Rodrigo Chaves.

La diplomática llegó a suelo nacional para sustituir al embajador Tang Heng, cuya salida del país se anunció el pasado 13 de marzo, luego de ejercer el cargo por seis años y ocho meses.

Desde su ingreso al Servicio Exterior de China, Wang Xiaoyao ha ejercido varios cargos. Por ejemplo, fungió como consejera y ministra consejera de la Embajada de China ante la República Federal de Alemania entre el 2015 y el 2021.

Asimismo, en el 2021, asumió como subdirectora general de la Dirección General de Europa en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China.