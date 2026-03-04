El Mundo

El Vaticano denuncia las ‘guerras preventivas’, término usado por Estados Unidos para ataque a Irán

Cardenal Pietro Parolin también denunció represión a protestas de ciudadanos iraníes reprimidas antes del bombardeo.

EscucharEscuchar
Por AFP
Un hombre sostiene una bandera iraní en medio de los escombros de un edificio destruido tras los bombardeos en el centro de Teherán el 4 de marzo de 2026.
Un hombre sostiene una bandera iraní en medio de los escombros de un edificio destruido tras los bombardeos en el centro de Teherán el 4 de marzo de 2026. (-/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Conflicto en IránIránVaticanoPietro ParolinEstados UnidosIsrael
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.