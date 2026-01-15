Editorial

Editorial: El clamor democrático del pueblo iraní

Las masivas protestas que sacuden Irán revelan un rechazo profundo y extendido a la dictadura teocrática. Ni siquiera la brutal represión ha logrado contenerlas, pero aún no se vislumbra una salida adecuada a la tragedia

Por La Nación
Comerciantes y manifestantes en un puente durante una protesta contra la situación económica y la crisis de la moneda iraní en Teherán el pasado 29 de diciembre. Algunos comerciantes cerraron sus tiendas en protesta por las dificultades económicas y las fuertes fluctuaciones de la moneda iraní, según informaron medios iraníes, tras manifestaciones similares el día anterior. Fotografía:
editorialIrándictadura teocrática de Iránrepresión en Irán
