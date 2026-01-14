Trump afirma que ‘la matanza ha cesado’ en Irán tras días de represión

Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el miércoles que le habían informado de que la matanza “ha cesado” en Irán, tras días de represión brutal, según denuncias de grupos de defensa de los derechos humanos.

Durante un evento en la Casa Blanca, Trump afirmó que le habían comunicado “de buena fuente” que “la matanza en Irán está cesando, ha cesado”.

“Y no hay planes de ejecuciones” de detenidos, añadió Trump, que había dicho que ese tipo de represión podría provocar una acción enérgica de su parte.

El ministro de exteriores de Irán le afirmó al medio Fox News que “ahora hay calma” y que “tenemos el control total”.

Noticia en desarrollo...