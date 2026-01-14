El Mundo

Trump afirma que ‘la matanza ha cesado’ en Irán tras días de represión

Donald Trump aseguró que la represión en Irán “ha cesado” y que no hay planes de ejecutar a detenidos, tras denuncias de grupos de derechos humanos.

Por AFP
A la izquierda Donald Trump. A la derecha, la ciudad de Teherán, luego de un ataque de Israel.
Según Donald Trump, la matanza “ha cesado” en Irán. (AFP/AFP)







Donald TrumpIrán
