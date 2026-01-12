El Mundo

Irán se declara listo para una guerra, mientras Trump amenaza con intervención militar

Teherán dice estar listo tanto para ir a guerra como para negociar, en medio de protestas masivas con reportes de al menos 200 muertos

Por AFP
Manifestantes marchan por una calle durante una manifestación en París este 11 de enero para apoyar las manifestaciones masivas que denuncian a la República Islámica de Irán. Fotografía:
Cientos de personas salieron a las calles en París este 11 de enero, para apoyar las manifestaciones masivas que denuncian a la República Islámica de Irán. Foto: (KIRAN RIDLEY/AFP)







IránManifestacionesEstados Unidos
