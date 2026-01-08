Irán intensifica represión y bloquea internet tras 12 días de protestas

Esta imagen, tomada el 6 de enero de 2026 a partir de material generado por usuarios (UGC) publicado en redes sociales ese mismo día, muestra a fuerzas de seguridad iraníes utilizando gas lacrimógeno para dispersar a manifestantes en el bazar de Teherán.

París, Francia. La red de internet fue cortada en todo el territorio iraní, informó el jueves una ONG, en el duodécimo día de un movimiento de protesta que desafía al poder y al que se acusa de intensificar la represión contra los manifestantes.

Las manifestaciones en Irán estallaron el 28 de diciembre, cuando comerciantes de Teherán organizaron una protesta contra el aumento de los precios y el colapso del rial, lo que desencadenó una ola de acciones similares en otras ciudades.

Desde entonces, se han extendido a 25 de las 31 provincias de Irán, según un recuento de la AFP basado en declaraciones oficiales y medios locales, y han dejado decenas de muertos, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad.

Según videos cuya autenticidad fue comprobada por AFP, los manifestantes gritaban lemas como “es la batalla final, Pahlavi volverá”, en alusión a la dinastía derrocada por la Revolución islámica de 1979, o “Seyyed Ali será destituido”, en referencia al guía supremo Ali Jamenei, en el poder desde 1989.

Irán se encuentra “actualmente sometido a un corte de internet a escala nacional”, afirmó en X la ONG de vigilancia de la ciberseguridad Netblocks, basándose en “datos en tiempo real” y refiriendo “una serie de medidas de censura digital (...) contra las manifestaciones”.

Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, volvió a llamar el jueves a “la máxima moderación” frente a los manifestantes, así como al “diálogo” y a “escuchar las reivindicaciones del pueblo”.

El balance de muertos en el movimiento de protesta no está claro. Según la oenegé Iran Human Rights (IHR), que tiene sede en Noruega, al menos 45 manifestantes, incluidos ocho menores, murieron en las marchas.

El miércoles fue la jornada más sangrienta, con 13 manifestantes muertos, según esa organización, que también indicó que “cientos” de personas resultaron heridas y que más de 2.000 fueron detenidas.

En cambio, según un recuento de la AFP basado en la información oficial comunicada por los medios iraníes y las autoridades, el balance sería de al menos 21 personas muertas, entre ellas miembros de las fuerzas de seguridad.

Estas manifestaciones, inicialmente vinculadas al costo de la vida, son las más importantes en Irán desde las que tuvieron lugar tras la muerte en 2022 de Mahsa Amini, detenida por llevar supuestamente mal ajustado el velo.