Irán: 27 manifestantes muertos en diez días de protestas, dice ONG

En Irán, ahora el régimen es más inestable que nunca.

París, Francia. Al menos 27 manifestantes, entre ellos cinco menores, han muerto desde el inicio de las protestas en Irán a finales de diciembre, según un balance comunicado el martes por la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.

“Al menos 27 manifestantes murieron por disparos u otras formas de violencia perpetradas por las fuerzas de seguridad en ocho provincias”, escribió la organización, tras diez días de protestas, en su sitio internet, donde precisó que más de 1.000 personas fueron detenidas.

IHR acusa a las fuerzas de seguridad de haber matado al menos a seis personas en un solo incidente el sábado, cuando abrieron fuego contra manifestantes en el distrito de Malekshahi, en la provincia occidental de Ilam.

La organización señala que el domingo las fuerzas de seguridad allanaron un hospital en Ilam donde habían sido trasladados manifestantes heridos de Malekshahi y detuvieron a varios.

A nivel nacional, las protestas se extendieron a al menos 26 de las 31 provincias de Irán, y los estudiantes organizaron manifestaciones en más de 20 universidades, según IHR.

De acuerdo con los anuncios oficiales difundidos por los medios iraníes, al menos 12 personas murieron desde el inicio de las protestas, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad.

“La República Islámica tiene un historial documentado de represión sangrienta y asesinatos masivos de manifestantes en levantamientos anteriores”, dijo Mahmod Amiry Moghadam, director de IHR.

La ONG ya confirmó más de 550 muertes durante la represión del movimiento de protestas de 2022-2023 en Irán.

“Dado que ahora el régimen es más inestable que nunca y teme seriamente por su supervivencia, existe una grave preocupación de que la magnitud de la represión esta vez pueda ser incluso más violenta y generalizada que antes”, añadió.