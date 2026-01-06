El Mundo

Irán: 27 manifestantes muertos en diez días de protestas, dice ONG

Una ONG con sede en Noruega reportó 27 muertes por la represión de las protestas en Irán, incluyendo menores de edad.

Por AFP
Comerciantes y manifestantes en un puente durante una protesta contra la situación económica y la crisis de la moneda iraní en Teherán el pasado 29 de diciembre. Algunos comerciantes cerraron sus tiendas en protesta por las dificultades económicas y las fuertes fluctuaciones de la moneda iraní, según informaron medios iraníes, tras manifestaciones similares el día anterior. Fotografía:
En Irán, ahora el régimen es más inestable que nunca. (HANDOUT/AFP)







