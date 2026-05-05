El País

Douglas Soto, vicepresidente electo, será embajador de Costa Rica en Estados Unidos

La presidenta electa, Laura Fernández, lo anunció la mañana de este martes

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Por Natalia Vargas
El segundo vicepresidente electo, Douglas Soto Campos, asumirá como embajador de Costa Rica en Estados Unidos
El segundo vicepresidente electo, Douglas Soto Campos, asumirá como embajador de Costa Rica en Estados Unidos (José Cordero /La Nación)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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