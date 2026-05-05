Douglas Soto, vicepresidente electo, será embajador de Costa Rica en Estados Unidos

El segundo vicepresidente electo, Douglas Soto Campos, asumirá como embajador de Costa Rica en Estados Unidos

El segundo vicepresidente electo, Douglas Soto Campos, asumirá como embajador de Costa Rica en Estados Unidos durante el gobierno de la presidenta electa Laura Fernández Delgado, quien asumirá a partir del 8 de mayo.

Durante el anuncio de puestos del gabinete en el Teatro Popular Melico Salazar, la mandataria electa confirmó que ese será su cargo, además de la vicepresidencia.

Soto reemplazará a la actual embajadora y exdefensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, quien fue nombrada en Washington el 14 de marzo del 2023. Ella asumió el cargo luego de que estuvo vacante desde octubre del 2022, cuando el presidente de la República, Rodrigo Chaves, cesó al exembajador Fernando Llorca, nombrado por Carlos Alvarado.

Desde la embajada de Costa Rica en Estados Unidos se coordinan y gestionan asuntos de política, comercio, turismo, educación, salud y relaciones internacionales entre ambos países.

El embajador es el encargado de mantenerse en contacto con senadores, congresistas y otras figuras políticas en el país norteamericano, con el fin de fortalecer las relaciones e incluso conseguir apoyo tanto del sector público como del sector privado.