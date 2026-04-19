Douglas Soto: el exPUSC que pasó de criticar al chavismo por ‘los atropellos’ a ser el tercero al mando

El futuro segundo vicepresidente, Douglas Soto Campos, es prueba de que en la política los ríos sí se devuelven. Este acaudalado y exitoso abogado, de 50 años y oriundo de Santa Ana, atravesó una interesante metamorfosis: trabajó en campañas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), valoró ser precandidato presidencial socialcristiano y, casi de inmediato, renunció a esa agrupación con estruendo; poco después anunció que trabajaba en crear otro “movimiento de cambio”, criticó al chavismo por “los atropellos” y, finalmente, asumirá como vicepresidente electo por el Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Soto ha desarrollado una exitosa carrera en el sector privado como socio de uno de los bufetes más importantes del país, Zurcher, Odio y Raven, lo que le ha permitido alcanzar un elevado nivel socioeconómico. Él mismo se define como un “hombre de familia”, casado con Lorna Truque y padre de tres hijos. Un liberal en lo económico y conservador en lo social.

Pero Revista Dominical buscó indagar más en los antecedentes de quien será la segunda persona en la línea de sucesión presidencial. Para esto, se contactó con personas bien enteradas dentro de PUSC, donde Soto trabajó, al menos, desde 2021, en la precampaña del entonces diputado Pedro Muñoz.

Aunque nunca ocupó un alto cargo en la agrupación, RD puedo constatar los roles que desempeñó y su identificación con candidatos presidenciales socialcristianos. Soto fue, sin duda, un hombre del PUSC.

Soto durante la celebración del triunfo de Laura Fernández. A la derecha de la foto, el cooperativista y operador político del chavismo, Freddy González. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro)

Douglas Soto: desde el riñón del PUSC

Su nombre empezó a resonar a principios del 2025, cuando se rumoreaba que podría postularse como precandidato presidencial por la agrupación socialcristiana, luego de que se cayera la candidatura del diputado Leslye Bojorges. Al final, Soto desistió de esa opción, abandonó las arcas del PUSC y empezó a promocionar su nombre, incluso con un costoso anuncio publicitario durante un clásico nacional de fútbol.

Pero su pasado en la Unidad Social Cristiana es de más larga data.

En entrevista con RD, Soto reconoció que participó activamente en la campaña presidencial de Linneth Saborío en 2022. “Siempre detrás de bambalinas”, aclaró.

Documentos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirman que el abogado compró más de ¢9 millones en bonos de deuda política durante esa campaña.

Douglas Soto fue, durante mucho tiempo, un hombre tras bambalinas, poco conocido, pero que trabajó incluso en la precampaña del socialcristiano Pedro Muñoz. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Pero Soto explicó que, desde ese periodo electoral, no hizo “nada más” en el partido. Afirmó que a partir de ese momento solo “ejerció liderazgo” dentro de la agrupación, lo que le permitió conocer a las mismas personas que, en 2025, le pidieron valorar la precandidatura presidencial.

No obstante, RD pudo confirmar que Soto también participó en la precampaña del entonces diputado socialcristiano Pedro Muñoz, quien fue derrotado por Saborío en la convención interna de la Unidad. Muñoz lo confirmó en entrevista con esta revista.

“Douglas es un amigo desde hace muchos años, desde antes de mi precampaña. Es una persona seria, responsable, un abogado exitoso, por eso estuvo en el comando de estrategia de mi precampaña”, explicó el exdiputado.

Douglas Soto dice no ser un político, pero tiene un pasado en el PUSC al menos desde 2021, cuando Pedro Muñoz planteó su precampaña. (Cortesía: Douglas Soto/Cortesía: Douglas Soto)

Tras su colaboración con la tendencia de Muñoz y su paso por la campaña presidencial de Saborío en 2022, Douglas Soto se mantuvo cerca del PUSC aunque, en conversación con Revista Dominical, aseguró que “absolutamente nunca” llegó a ocupar un cargo en la agrupación.

Tuvimos acceso a un documento que evidencia que el 23 de diciembre del 2022, apenas unos meses después del periodo electoral, el Comité Ejecutivo socialcristiano, encabezado por Juan Carlos Hidalgo, lo nombró como secretario de Enlace Empresarial y Finanzas.

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El cargo de secretario de Finanzas incluía el nombramiento como miembro de la Asamblea General del PUSC; por tanto, Soto participó en el máximo organo de toma de decisiones de la agrupación, aunque su periodo no fue prolongado.

La experimentada abogada y dos veces diputada socialcristiana, Vanessa Castro, recuerda el paso de Soto por el partido.

“Conozco a Douglas desde hace bastante tiempo, estuvo activo en el manejo financiero de la campaña de Lineth. Es una persona callada, reservada, de perfil profesional alto y con objetivos muy claros. Él tiene claro su interés en el área política, reflejó claramente que quería ir hacia una posición política”, recordó Castro.

Mientras calentaban las elecciones presidenciales el nombre de Douglas Soto sonó primero en el PUSC, luego, él mismo reconoció que lanzarían una iniciativa propia para, finalmente, terminar recalando en el chavismo. (Cortesía: Douglas Soto/Cortesía: Douglas Soto)

Para hacer este artículo Revista Dominical habló con personas con trayectoria en el PUSC y el sector empresarial que prefirieron mantener su nombre en anonimato. Ellas describieron a Soto como una persona bien conectada con el sector corporativo y financiero, gracias a las relaciones que desarrolló tras 27 años de carrera en esa área.

Además, por su trabajo como especialista en fusiones y adquisiciones, bienes raíces e inversión, Soto tenía algo que los partidos políticos adoran: conexiones con personas con el capital económico suficiente para invertir en política.

Sin embargo, la diputada Vanessa Castro, con más de 40 años de militancia en el PUSC, reconoció que el vicepresidente electo no fue una persona ampliamente conocida en el partido. “Fue más que todo durante las últimas campañas, no lo conozco de mucho tiempo atrás”, detalló.

Como abogado en el área corporativa y financiera, Soto tiene conexiones con sectores empresariales en Costa Rica y fuera del país. (JOHN DURAN/John Durán)

Ruptura con el PUSC y paso al chavismo

En febrero del 2025 Douglas Soto publicó un video en el que anunció que desistía de su precandidatura presidencial con el PUSC y criticó con fuerza que la agrupación “no supo escuchar las necesidades de los ciudadanos, la renovación de estructuras y escuchar a los jóvenes”. En su criterio, la Unidad no tenía la “autoridad moral” para aspirar a la presidencia.

La Nación publicó entonces que los militantes socialcristianos que habían solicitado a Soto su postulación eran los mismos que impulsaban, originalmente, al diputado Leslye Bojorges, que desistió de la precandidatura tras destaparse un escándalo que lo vinculó con el Caso Richter por la presunta solicitud de dádivas a un sospechoso de lavado.

Según se decía en corrillos políticos entonces, Soto formó parte del comando de campaña de Bojorges, junto con Mario Buzo, quien fungía como el coordinador de la tendencia del congresista. El propio Buzo mencionó a Soto como uno de los nombres que podían heredar la precandidatura.

Luego de que Bojorges se bajó de la carrera, Soto también renunció a la Unidad porque debían “dejar las malas prácticas de los partidos tradicionales”.

En conversación con RD, el abogado negó haber sido afín a la tendencia de Bojorges: “No no, no llegué a ese grado. Yo no me sentía representado por Juan Carlos Hidalgo, tuve conversaciones con muchas personas y esa fue la razón de mi salida”.

Esta es una captura del video que publicó Douglas Soto cuando abandonó las filas del PUSC. (Captura/Aarón Sequeira/Captura/Aarón Sequeira)

Pero los partidos tradicionales no eran los únicos blancos de sus críticas. El oficialismo también lo fue.

En una entrevista con Diario Extra el 13 de mayo del 2025 —cuando lideraba un “movimiento de cambio” llamado Somos—, Soto negó ser el candidato del gobierno; al contrario, fue incisivo.

“No conozco al presidente, ni a doña Pilar. No hemos tenido acercamientos. Creo que este Gobierno ha hecho las cosas bien en muchos aspectos, pero creo en el orden, decencia y la institucionalidad, no en los atropellos”, dijo Soto entonces.

Además, se posicionó en contra de propuestas apoyadas por el Poder Ejecutivo, como la venta del Banco de Costa Rica (BCR) y el Instituto Nacional de Seguros (INS). “No vale la pena”, dijo.

Pero en política los ríos sí se devuelven.

Douglas Soto: “Coincidí en un 100% con el proyecto de don Rodrigo”

Douglas Soto habló con Revista Dominical sobre su carrera, su anexión al chavismo y su futuro reto como vicepresidente de la República.

“Mis valores, mis principios y como yo veía la realidad nacional coincidió en un 100% con el proyecto político de don Rodrigo Chaves y su gabinete. Coincidimos en múltiples aspectos y se dio un acercamiento muy lindo entre ambos. Conociendo a don Rodrigo, doña Pilar y doña Laura, de mi lado hubo una química absoluta, y eso hizo que me visualizaran para la vicepresidencia”, declaró a RD.

Laura Fernández abraza a Douglas Soto el 28 de julio del 2025, menos de seis meses después de que este dejara el PUSC y criticara al chavismo. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

El abogado se definió como una persona “adicta al trabajo, sencilla y a la que le encanta el contacto con la gente”. Aseguró que trabaja desde el primer día que ingresó a clases de Derecho en la UCR, se considera carismático y sociable, y recalcó que no se define como “político”, pese al cargo que asumirá.

Esta será su primera experiencia en el sector público y el primer puesto de elección popular que asume, por eso, se confiesa entusiasmado. Se autodefine como una persona conservadora, de familia, católico y con un hogar tradicional.

“Yo no quiero, y estoy seguro que Francisco y Laura tampoco, no queremos ver vicepresidentes pintados en la pared, queremos vicepresidentes activos e involucrados”, declaró.

Douglas Soto y Francisco Gamboa durante la firma de un compromiso de la campaña chavista con líderes evangélicos. (La Nación/Campaña de Laura Fernández/Cortesía campaña de Laura Fernández)

Una vez asuma como vicepresidente, Soto se ve trabajando en la atracción de inversión extranjera, el enlace con el sector empresarial y la agilización del Estado. “Estoy en el sector privado, sé dónde aprieta el zapato, veo un gran espacio de innovación para la transformación digital. Laura (Fernández) me lo está encargado muchísimo”, explicó.

No obstante, descarta asumir algún ministerio en específico, como sí lo hizo la actual vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive.

Douglas Soto saluda efusivamente a Laura Fernández el 10 de agosto del 2025 en el Hotel Aurola, en San José. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Aunque existen algunos paralelismos entre Soto y el primer vicepresidente del chavismo, Francisco Gamboa, a partir del traspaso de poderes ambos enfrentan situaciones completamente dispares.

Gamboa viene desde el hueso duro del chavismo, proyecto que integró desde su primer día en el ejercicio del poder. Además, su relación de amistad con la presidenta le permitirá mantener una comunicación mucho más directa.

Soto, por su parte, no viene “del riñón del partido de gobierno”, como lo definió la diputada Vanessa Castro. Él es relativamente nuevo en el proyecto y su vínculo con Fernández es mucho más apegado a lo laboral.

Esa será su línea de salida para a partir del traspaso de poderes, el próximo 8 de mayo, el primero de 1461 días que la fórmula presidencial tiene por delante y, quizás, de las vicepresidencias salga el próximo delfín del chavismo.