Revista Dominical

Douglas Soto: el exPUSC que pasó de criticar al chavismo por ‘los atropellos’ a ser el tercero al mando

Soto trabajó en campañas del PUSC y hasta coqueteó con una candidatura presidencial; ahora, advierte que no será un vicepresidente ‘pintado en la pared’

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Por Roger Bolaños Vargas

El futuro segundo vicepresidente, Douglas Soto Campos, es prueba de que en la política los ríos sí se devuelven. Este acaudalado y exitoso abogado, de 50 años y oriundo de Santa Ana, atravesó una interesante metamorfosis: trabajó en campañas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), valoró ser precandidato presidencial socialcristiano y, casi de inmediato, renunció a esa agrupación con estruendo; poco después anunció que trabajaba en crear otro “movimiento de cambio”, criticó al chavismo por “los atropellos” y, finalmente, asumirá como vicepresidente electo por el Partido Pueblo Soberano (PPSO).








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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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